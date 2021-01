Tutti vorremo avere delle informazioni veritiere ed esaustive su questo prodotto di cui tanto si sente parlare. Ebbene oggi cercheremo di fare chiarezza sui fermenti lattici come e quando si prendono ma soprattutto funzionano davvero?

Per fermenti lattici si intende l’insieme dei batteri lattici, ovvero dei batteri in grado di metabolizzare il lattosio. I fermenti lattici sono anche noti come probiotici e quelli più comunemente usati dai consumatori sono

LC1;

Lactobacillus gasseri;

Lactobacillus casei;

Bifidobacterium.

I fermenti lattici, vengono utilizzati con lo scopo di riequilibrare l’intestino e rinforzare le difese immunitarie.

I fermenti lattici come e quando si prendono ma soprattutto funzionano davvero?

Per capire come funzionano bisogna spendere qualche parola sul funzionamento del colon.

Il colon è il tratto finale dell’intestino ed è caratteristicamente colonizzato dalla cosiddetta flora batterica intestinale.

I miliardi di microrganismi che la compongono adempiono a processi fermentativi e putrefattivi sugli elementi residui della digestione, come fibre, carboidrati e amminoacidi. L’esito di questi processi è la sintesi di alcuni fattori nutrizionali, in particolare la vitamina B12, la biotina e gli acidi grassi a catena corta.

La fermentazione di questi elementi residui produce però anche gas intestinali che, se in eccesso, provocano disagi e fastidi, talvolta dolorosi, come meteorismo o distensione addominale.

Ciò accade ad esempio quando l’equilibrio tra batteri “buoni” e batteri “cattivi” è alterato, in termini tecnici quando si verifica una disbiosi. Ecco dunque che entrano in gioco i fermenti lattici. I probiotici, infatti, ostacolano la proliferazione dei batteri “cattivi”, inibendone la replicazione. Riescono quindi a riequilibrare la flora batterica. Possono essere assunti in fialette, bustine e capsule e solitamente si consiglia di ingerirli a stomaco vuoto.

Una terapia a base di probiotici va comunque sottoposta al parere del medico. Questo perché ci sono alcune particolari circostanze in cui la loro assunzione potrebbe peggiorare la situazione.

Studi clinici

I fermenti lattici come e quando si prendono ma soprattutto funzionano davvero? Studi clinici hanno dimostrato che l’assunzione quotidiana di fermenti lattici non migliora la funzionalità intestinale, né sarebbe in grado di alleviare gonfiore o fastidi addominali. Non ci sono inoltre evidenze scientifiche che suggeriscono una reale azione dei probiotici sul rafforzamento delle difese immunitarie.

Tuttavia sono moltissime le persone che rilevano effettivi benefici a seguito di una terapia giornaliera a base di fermenti lattici.

Ecco perché, in ogni caso, è bene sempre chiedere il parere di un professionista di settore.