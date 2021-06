Gli amici a quattro zampe devono essere curati e le spese veterinarie sono sempre molto onerose. Ma la Legge di Bilancio 2021 ha previsto una novità: i farmaci per i cani e gatti si possono prescrivere pagando solo il ticket. La prescrizione medica riguarda farmaci usati per umani e potranno essere impiegati per le cure veterinarie. In questo modo il bilancio familiare è alleggerito e migliora il benessere dei nostri amici pelosi. Scopriamo di più sulle novità già in vigore dal 21 maggio 2021.

La Legge di Bilancio 2021 contiene un emendamento che prevede la possibilità di prescrivere un farmaco umano per la cura dell’animale domestico. Il farmaco è prescritto in sostituzione del farmaco veterinario. La condizione che permette al medico di prescrivere il farmaco è che deve contenere lo stesso principio attivo del medicinale veterinario.

Questo provvedimento era atteso da anni e fortemente voluto dalla Lega antivivisezione.

L’associazione da anni combatte per ridurre i costi del mantenimento degli animali domestici. Questo per dare la possibilità alle famiglie di prendersi cura in modo adeguato dei propri animali. Si stima che un cane gravi sul bilancio della famiglia con un costo medio annuale di circa 800 euro, e in alcuni casi le spese possono lievitare fino a 2.000 euro. L’approvazione dell’emendamento nella Legge di Bilancio 2021 ha rappresentato una grande vittoria.

I costi elevati dei farmaci veterinari portano le famiglie ad abbandonare i propri animali. Con le nuove norme i costi si abbattono fortemente e beneficeranno della nuova Legge circa il 40% delle famiglie italiane. Si prevede un risparmio di circa il 90% per determinate patologie che colpiscono gli animali.

Consigliamo di consultare la nostra guida sulla detrazione per acquisto del cane e le spese per il suo mantenimento nel 730/2021

Le eccezioni

Il Decreto prevede delle eccezioni che riguardano regole di base da rispettare. Nello specifico dovranno essere considerate le scorte dei medicinali fondamentali per le persone. Inoltre, il farmaco da prescrivere all’animale domestico non deve risultare nella lista AIFA dei medicinali carenti.