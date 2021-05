I trucchetti di make-up per allungare gli occhi verso l’alto e rendere lo sguardo profondo e intrigante sono utilissimi per le sere d’estate. Quando abbiamo bisogno di esaltare al massimo il nostro fascino.

I foxy eyes, la nuova tendenza lanciata da top model come Bella Hadid e Kendall Jenner, prevedono un allungamento estremo dello sguardo, per renderlo più ammaliante che mai.

L’occhio allungato da volpe, per chi non lo possiede naturalmente, si può conquistarlo in pochi minuti con i consigli di Beauty degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Il trucco sapiente per lo sguardo da volpe parte dall’alto

Ecco i fantastici trucchetti di make-up per allungare gli occhi verso l’alto e rendere lo sguardo profondo e intrigante. Partiamo dalle sopracciglia, che devono essere della forma giusta, eventualmente ritoccate.

Niente sopracciglia ad arco tondeggianti. Bisogna spostare l’altezza verso le tempie, in modo che lo sguardo si proietti più in alto possibile, verso l’esterno.

Devono puntare in alto e preparare lo spazio giusto per sfumare l’ombretto ad arte, dopo aver steso strategicamente l’eyeliner. Per un make-up d’effetto, servono varie passate di mascara e un rinforzo di ciglia finte.

I ciuffetti devono essere posizionati nell’angolo esterno dell’occhio, cercando di forzare l’inclinazione verso il lato. E arcuandole pazientemente durante l’applicazione.

Per tendere tutto il viso e puntare l’attenzione sugli occhi, è utile scegliere la pettinatura giusta. Una coda alta e tiratissima è perfetta.

Se sta bene, una sola piccola treccia può scendere sull’orecchio destro e sfiora le spalle.

Ma passiamo al tocco finale da professionisti del make-up. Bisogna sfumare l’ultimo terzo del tratto di eyeliner. Serve a dare morbidezza alla riga e maggiore slancio allo sguardo.

Infine non sbagliamo il rossetto e il blush. Devono essere entrambi delicati e sulle labbra deve posarsi una tonalità nude, senza nessuna riga di contorno.