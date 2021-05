Con la pandemia e lo stare molto a casa, tantissimi si sono dedicati alla cucina, cimentandosi nel preparare tanti piatti gustosi. Fra questi ricordiamo le pizze ma anche i biscotti fatti in casa che hanno riscosso tanto successo.

Preparare i biscotti fatti in casa può essere qualcosa di molto soddisfacente specie se poi si decide di confezionarli per regalarli a qualcuno di caro. Non solo si risparmia economicamente ma ci si sente appagati spiritualmente e moralmente perché si conferisce valore a quei biscotti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Si presenta però un problema non da poco, come fare a confezionare dei biscotti affinché si conservino a lungo? Può succedere, infatti, che uno li prepara ma il giorno della consegna è lontano. Noi di ProiezionidiBorsa daremo qui di seguito alcune idee per il confezionamento e non solo.

Quando conviene preparare i biscotti prima di confezionarli

Esistono, infatti, anche i fantastici trucchetti dalla nonna per confezionare i biscotti e renderli freschi e gustosi anche a distanza di tempo. Innanzitutto, però, è importante scegliere il tempo in cui preparare i biscotti prima di confezionarli.

Prepararli 2- 3 giorni prima è l’ideale per preservarne la freschezza ma se si chiudono ermeticamente possono durare anche una settimana o poco più.

Se invece si pensa di consegnarli tra qualche mese si può pensare di preparare l’impasto dei biscotti e congelarlo. Poi nel momento in cui ci servirà, lo scongeleremo preparando le forme, infornando poi il tutto.

I metodi classici di confezionamento

Detto questo, il primo suggerimento è di utilizzare una semplice scatola di latta che si può trovare in commercio anche con diverse forme e a tema. Una volta comprata, è importante foderarla con della carta oleata per poterci mettere i biscotti dopo la cottura una volta raffreddati.

Un consiglio importante è non mettere nella stessa scatola biscotti che hanno aromi diversi per evitare di mischiarli. Si può alla fine decorare la scatola con una coccarda.

Altra idea, anche economicamente conveniente, è l’uso della carta trasparente dove mettere i nostri biscotti. In questo modo basta alzare l’estremità della carta per creare un fagottino che si potrà chiudere con un bel nastro colorato oppure usando una spillatrice. Si può aggiungere anche un bigliettino con una dedica. Questi sono i classici metodi.

I trucchi tramandati dalle nostre nonne

Come detto prima, però, esistono anche i fantastici trucchetti dalla nonna per confezionare i biscotti e renderli freschi e gustosi anche a distanza di tempo.

Basterà infatti aggiungere nelle scatole usate per confezionare i biscotti, una scorza d’arancia oppure un pezzetto di mela.

In alternativa, per una soluzione esteticamente più bella, si può usare qualche zolletta di zucchero. In questo modo l’umidità verrà assorbita e i biscotti resisteranno nel tempo.