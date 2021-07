L’estate porta con sé degli splendidi momenti tra il sole, il mare e le vacanze in compagnia, ma purtroppo porta anche il caldo e l’afa. Il caldo, poi, spesso provoca una sudorazione superiore al normale, e per chi ha la pelle grassa, ma non solo, questo significa avere la pelle lucida.

Continuando a leggere, vedremo come prevenire e rimediare alla pelle lucida d’estate, per eliminare il poco apprezzato effetto “faccia bagnata”.

I fantastici rimedi per la pelle lucida per essere sempre al top d’estate

Il primo luogo, per non avere la pelle lucida è fondamentale seguire una corretta skincare routine, ovvero una corretta cura quotidiana della pelle. Per cui, se nelle altre stagioni si usano prodotti neutri, magari d’estate si possono sostituire con detergenti, sieri, creme e maschere per pelli grasse. Anche se questo rappresenta un dispendio economico, in realtà poi questi prodotti vi dureranno per almeno due estati.

Attenzione poi a non esagerare con gli scrub o con prodotti troppo aggressivi. Se di base non si ha la pelle grassa, allora anche d’estate è meglio usare prodotti delicati, per pelli grasse ma non aggressivi. Gli scrub, poi, sono sempre da effettuare massimo due volte alla settimana, perché se si esagera si rischia di rovinare l’equilibrio naturare della pelle.

Make-up per pelle lucida

Abbiamo visto quali sono i fantastici rimedi per la pelle lucida con cui modificare la propria skincare d’estate per essere sempre al top. Ora, vediamo come scegliere i prodotti giusti per un make-up che duri a lungo.

Partendo dal fondotinta, la scelta ottimale è di utilizzare un prodotto in polvere che opacizzi la pelle senza essere troppo aggressivo sulla cute.

Anche la cipria dovrà essere in polvere, ma attenzione a non esagerare con il trucco: più strati si mettono sulla pelle, meno lei respira. Per cui, meglio optare per un trucco leggero in generale, e più pesante solo di tanto in tanto, per le occasioni speciali. Anche la polvere di riso può essere un’ottima alternativa alla cipria classica, in quanto ha una maggior forza assorbente.

Infine, per assicurarsi che il trucco duri a lungo anche nelle ore più calde, è meglio avere con sé dei fazzolettini con cui tamponarsi il viso. Esistono delle veline specifiche per il viso, che assorbono rapidamente il sebo senza il bisogno di strofinare, così da non rovinare il make-up.