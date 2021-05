Il giardinaggio è un hobby rilassante e piacevole che permette di stare a contatto diretto con la natura.

Oramai è risaputo che la presenza di piante e fiori distendono i nervi e migliorano l’umore, colorano e rendono l’ambiente più sano oltre a regalare grandi soddisfazioni visive.

Dare libero sfogo alla propria passione per il giardinaggio e avere a disposizione uno spazio esterno dove poter trascorrere del tempo in totale relax è davvero magnifico.

Però spesso capita che, in assenza di grande esperienza, per avere un giardino o un balcone in fiore o per avere un piccolo orto, ci si affidi a luoghi comuni o a consuetudini oramai radicate.

Ed ecco che compaiono falsi miti da sfatare e correnti di pensiero che sarebbe opportuno non seguire.

I falsi miti da sfatare assolutamente sul giardinaggio che spesso fanno commettere degli errori e fanno fare delle cose insensate e che non servono sono diverse.

I rampicante esterni creano umidità

Non è affatto vero che far crescere i rampicati sui muri esterni di casa possa creare umidità e causare danni allo strato superficiale delle pareti. Anzi proprio le piante rampicanti procurano un abbassamento della temperatura interna dell’abitazione nei mesi estivi. Proprio l’ombra creata dalla quantità di foglie evita d’estate il surriscaldamento delle mura e d’inverno una coibentazione protettiva dal freddo.

Sigillare i tagli della potatura

Assolutamente sbagliata l’idea di sigillare i tagli per evitare problemi o malattie, in quanto si andrà solo a soffocare la pianta stessa. Sconsigliati gli utilizzi di mastici e medicazioni, che possono interferire sul normale processo di guarigione, il ramo guarirà da solo, tranne rare occasioni.

Pesticidi organici

Non è detto che utilizzare pesticidi naturali faccia bene alla pianta. È necessario sempre considerare la tipologia di pianta e l’entità del problema, e quindi agire poi di conseguenza.

Aggiungere subito concimi

Subito dopo la semina non si devono utilizzare concimi. Ma bisogna aspettare il tempo di adattamento naturale della futura pianta al terreno.

Inoltre è necessario fare attenzione alle giuste quantità, usare troppo concime può essere deleterio, può indebolire la piante e creare squilibri nella consistenza del terreno.

Luce diretta del sole

Non tutte le piante, comprese le succulente, hanno bisogno di luce diretta del sole.

Ognuna ha necessità ed esigenze diverse, dunque bisogna ben distinguere il tipo di pianta che si coltiva evitando di affidarsi a luoghi comuni.

Così come non bisogna aggiungere sabbia ai terreni argillosi o scavare a fondo per piantare un albero.

Dunque capita spesso che essendo alle prime esperienze di giardinaggio si possa dare ascolto a consigli sbagliati o a “diffuse correnti di pensiero”.

Questi sono i falsi miti da sfatare assolutamente sul giardinaggio che spesso fanno commettere degli errori e fanno fare delle cose insensate e che non servono procurando inevitabilmente danni alle coltivazioni.

