Ora più che mai tutti si stanno interessando al mondo della cucina e, in particolare, alle ricette semplici che possono essere portate a termine comodamente con gli strumenti di casa.

Il 2020 è stato un anno a dir poco particolare e tutti hanno dovuto rivedere le proprie abitudini. Una prima volta, la scorsa primavera, e, purtroppo, una seconda volta, in questi mesi, molte attività non si possono più fare. Di conseguenza, il tempo che si spende a casa è molto di più rispetto a prima. Tra le attività preferite da svolgere nella propria abitazione ovviamente troviamo quella di cucinare.

Il profumo dell’inverno

Da un ottimo primo piatto ad uno sfizioso dessert, le ricette da eseguire nella cucina di casa sono tantissime. Alcune più semplici di altre sicuramente, ma in generale, con un pò di impegno e pazienza, si possono raggiungere ottimi risultati.

Con l’inverno ormai alle porte, in questo articolo proponiamo una ricetta in grado di regalare un intenso profumo che ricorda il periodo invernale.

Ecco, infatti, come preparare i fagottini mele ricotta e cioccolato per una merenda light e profumata da gustare in famiglia. Innanzitutto, il segreto per rendere questo spuntino light, ovvero magro, risiede nel tipo di farina da utilizzare.

Per fare la pasta, infatti, si può usare una farina integrale a basso indice glicemico, in modo da abbassare di molto l’apporto calorico. Dopodiché, aggiungendo un goccio d’olio e un pizzico di zucchero, la base del dolce sarà pronta per il ripieno.

La magia del ripieno

Con una porzione composta di mele, qualche scaglia di cioccolato light e la ricotta, formaggio molto magro, si otterrà un ripieno light buonissimo e profumato. Una volta ricoperti, basterà chiudere i fagottini e passarli in padella per pochi minuti.

In men che non si dica lo spuntino perfetto per un pomeriggio invernale sarà pronto per essere servito. Con pochi euro, pochi minuti e pochissimi passaggi da ricordare, si donerà alla famiglia un piatto indimenticabile.

Ecco, dunque, la ricetta dei fagottini mele ricotta e cioccolato per una merenda light e profumata da gustare in famiglia.