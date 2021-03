I fagioli neri anche se poco conosciuti sono un vero toccasana per il nostro organismo

I legumi che gli italiani sono abituati a consumare difficilmente hanno colori particolari. In cucina si usano maggiormente le classiche lenticchie, i fagioli borlotti e i ceci. Ma esistono diverse varietà di legumi che sono poco conosciute, ma che nascondono grandi benefici. E nel corso degli anni questi alimenti si stanno facendo strada anche nelle cucine italiane più tradizionali. Un esempio è la lenticchia rossa. Ma vediamo come i fagioli neri possono essere un’esplosione di gusto che fa bene alla salute.

I fagioli neri sono un legume che viene dal Centro e Sud America. Molto utilizzati ad esempio nella cucina messicana. Ma ormai è possibile reperirli ovunque nel mondo. E si trovano anche nei supermercati italiani più forniti. Condividono con le varietà italiane un piccolo effetto collaterale. L’eccessivo consumo può portare una leggera flatulenza. Ma ingeriti nelle giuste quantità hanno solo benefici.

Prima di tutto sono ricchi di fibre e proteine vegetali. E proprio per questo sono ideali per favorire la digestione e rimediare a problemi di costipazione. Ma la loro ricchezza di fibre è un vantaggio anche per abbassare i livelli di colesterolo. Ma anche l’elevata presenza di antiossidanti, i cosiddetti flavonoidi, riduce il rischio di formazione di coaguli. Contengono anche alte concentrazioni di ferro. Proprio come gli spinaci o la carne rossa.

Come prepararli?

Si possono cucinare con tutti gli altri tipi di fagioli. Come zuppa o come contorno, cuocendoli con acqua e spezie. Ma sono ottimi lessati e abbinati ad un piatto di riso. Ma sono una bella scoperta come condimento per una insalata mista. Si trovano in barattolo o secchi. Siccome contengono anche carboidrati e proteine possono essere ottimi per avere l’apporto necessario nelle diete vegane. Possono tranquillamente costituire un pasto completo. Il loro sapore è leggermente dolciastro rispetto ai fagioli più comuni. Ma sono deliziosi. E per questo si abbinano bene anche a ricette più insolite, come una torta di fagioli neri e cioccolato. Da provare.

I fagioli neri anche se poco conosciuti sono un vero toccasana per il nostro organismo. Ma anche altri legumi dai colori insoliti hanno dei benefici poco noti.