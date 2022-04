La fortuna va e viene, e secondo l’oroscopo questo è dovuto al movimento degli astri. Ci sono dei segni zodiacali che passano dei mesi favolosi, mentre altri fanno molta fatica.

Che cosa ci aspetta a fine aprile e a maggio? E a giugno? Come vedremo, ci sono due segni che passeranno un paio di mesi davvero splendidi, e non si tratta di segni qualsiasi. Sono infatti i due segni che compiono gli anni nei mesi di maggio e aprile che avranno grandi soddisfazioni a breve.

Tanta fortuna nei mesi del compleanno

Dal 21 marzo al 19 aprile ci troviamo nel periodo dell’Ariete, mentre dal 20 aprile al 20 maggio è la volta del Toro. Si può insomma dire che i mesi di aprile e maggio siano dominati da questi due segni. Quest’anno Ariete e Toro non festeggeranno solo i loro compleanno, ma avranno anche altri motivi per rallegrarsi.

L’Ariete troverà una grande fortuna soprattutto sotto il profilo finanziario. Può darsi che si sia trovato in difficoltà recentemente, magari a causa degli aumenti di bollette e benzina. Però tutto indica che riuscirà a rimettere ordine nelle sue finanze. Si metterà a ragionare su come guadagnare di più e come spendere di meno, trovando un ottimo equilibrio economico. Non solo, ma grazie al suo altissimo rendimento lavorativo sarà molto probabilmente promosso, ricevendo così un bell’aumento. Insomma, c’è tanta felicità economica all’orizzonte per l’Ariete.

I due segni che compiono gli anni a maggio e aprile troveranno un’esplosione di felicità per i prossimi due mesi

Il Toro troverà anche tanta gioia durante le prossime settimane, soprattutto sotto il profilo personale. Stanno infatti per iniziare un paio di mesi davvero esplosivi dal punto di vista sociale. Il Toro sarà investito da una grandissima voglia di uscire, divertirsi, mettersi in gioco con altre persone. Questo lo porterà ad ampliare le sue conoscenze, e magari anche a conoscere qualche amico che si porterà appresso per tutta la vita.

E le occasioni sociali potrebbero portare grande fortuna a livello amoroso. Il Toro dovrebbe tenere gli occhi ben aperti soprattutto tra fine aprile e inizio maggio. Questo è il periodo in cui le probabilità di incontrare una nuova fiamma saranno al massimo.

Soldi per l’Ariete e amici per il Toro: si prospettano due mesi sfavillanti, pur in modo ben diverso.

Lettura consigliata

Altro che oroscopo Maya e cinese ecco quali saranno i 3 segni che sfonderanno tra aprile e maggio tra soldi e fortuna in arrivo