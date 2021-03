Prima di dormire non c’è nulla di meglio della lettura di un buon libro. Immaginiamoci a fine giornata, dopo ore di lavoro. Ci mettiamo il pigiama, entriamo nel letto e prendiamo un romanzo bellissimo. Nonostante siamo stanchi, dobbiamo sceglierne uno impegnativo, che ci aiuti a farci dormire, appesantendo le nostre palpebre. Ed è proprio per questo motivo che vogliamo fornire un consiglio davvero utile. Vogliamo, infatti, suggerire due libri meravigliosi, che impegneranno a tal punto il nostro cervello da stancarci e farci chiudere gli occhi contenti. Vediamo allora quali sono i due romanzi che conciliano il sonno e che ci aiuteranno a dormire rilassati e felici.

Ragione e Sentimento

Jane Austen ha dato vita a una serie infinita di capolavori. E “Ragione e Sentimento” è proprio uno di questi. Il romanzo si basa sulle storie di amore di Elinor e Marianne, due sorelle davvero diverse tra loro, che in comune hanno solo la famiglia. La prima è più razionale, responsabile e metodica. La seconda, invece, è impulsiva e segue sempre il suo cuore. Il loro destino ruota attorno a ciò che, al tempo del romanzo, era lo scopo della vita di una donna. E, in questo caso, stiamo ovviamente parlando del matrimonio. Il libro risulta geniale per la grande ironia dell’autrice, che riesce ad essere pungente al punto giusto. La sua descrizione autentica, ma al tempo stesso sarcastica, della società pettegola e superficiale con cui devono scontrarsi le due protagoniste, farà innamorare tutti.

Piccole Donne, Louisa May Alcott

Passiamo ora a “Piccole Donne”, il capolavoro di Louisa May Alcott. Il romanzo si basa, come quello precedente, sulla storia di alcune sorella. Le protagoniste, infatti, sono Jo, Meg, Amy e Beth. Le loro vicende, intrecciate con la Guerra di Secessione che ha costretto il padre a partire, hanno in realtà un unico solo perno: loro madre. Le tematiche affrontate dall’autrice sono delle massime fondamentali della vita, che faranno scoprire al lettore il carattere intimo e profondo di ognuna delle sorelle. E Jo, soprattutto, sarà in grado di mostrarci come l’istinto e il cuore non devono temere il giudizio della società. Un libro davvero geniale.

E adesso sappiamo quali sono i due romanzi che conciliano il sonno e che ci aiuteranno a dormire rilassati e felici.

