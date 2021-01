Avendo a disposizione una piccola cifra mensile, come è possibile sfruttare i rialzi delle Borse? In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa indicheranno i due modi per cavalcare i record dei mercati e accumulare guadagni partendo da una piccola cifra mensile.

L’anno dei mercati finanziari è iniziato molto bene

La Borsa di Wall Street ha realizzato un nuovo record storico nella terza seduta del 2021. La Borsa tedesca è sui massimi di sempre. Il resto delle Borse europee sembrano sul punto di cominciare una nuova cavalcata rialzista e Piazza Affari mostra molta voglia di record.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ora, come potere sfruttare i rialzi dei mercati azionari per i prossimi mesi e magari prossimi anni? Se non sì è professionisti e non si ha un grande capitale di partenza, meglio adottare una diversificazione abbinata a un piano di accumulo. Questi sono i due modi per cavalcare i record dei mercati e accumulare guadagni partendo da una piccola cifra mensile.

La strategia della diversificazione

Cosa significa diversificazione? Significa distribuire l’investimento su più mercati finanziari e su diversi asset. La prima diversificazione va fatto distribuendo il risparmio tra mercati obbligazionari e mercati azionari, lasciando una parte di liquidità. Per esempio si potrebbe decidere di mantenere un 10% del capitale in strumenti liquidi (es. conti di deposito) e distribuire il resto al 50% tra azioni e obbligazioni.

La diversificazione vale anche se non si ha a disposizione un capitale di partenza ma solo una piccola cifra mensile. Per esempio, un importo di 200 euro da potere investire. È possibile farli fruttare? Certamente, attraverso un Pac, un Piano di accumulo.

Il metodo del piano di accumulo

Funziona così. Si decide a priori su quali mercati investire. Per esempio i mercati azionari americani e le Borse europee, come consigliato dagli Esperti di ProiezionidiBorsa. Ogni mese si potrebbero investire 100 euro su un indice europeo, per esempio lo Stoxx600 e su un indice americano, per esempio l’S&P500. Lo strumento scelto potrebbe essere un ETF.

Con questa strategia si può investire sui mercati finanziari partendo anche da piccole somme mensili. Non occorre preoccuparsi del timing esatto di ingresso e di uscita e si può sfruttare al massimo la volatilità dei mercati. Un Piano di accumulo dà il meglio con un orizzonte temporale di almeno 5 anni.

Approfondimento

Come investire 45mila euro e trasformarli in 72.300 euro con un rendimento del 60% entro il 2030