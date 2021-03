I due migliori film di fantascienza che parlano di donne per svoltare la serata sul divano

Un bel film di fantascienza è proprio ciò che ci vuole in questo periodo. Capace di trasportare lo spettatore in un mondo che forse non è neppure in grado di concepire, adesso che il presente è di difficile concezione.

Galassie lontane, navicelle spaziali e incontri alieni riflettono la condizione dell’uomo in questa fragile epoca storica: una potente tecnologia a suo servizio, annose domande sul futuro dell’umanità, la scoperta di essere piccoli in questo mondo immenso, la paura di essere soli e non saper più comunicare con nessuno.

Un film di fantascienza può non essere solo puro intrattenimento: può essere un ponte fra i pensieri di chi lo guarda e i messaggi del regista cosparsi all’interno della pellicola. Un film di fantascienza che racconta dell’universo femminile può essere un modo innovativo per esporre tematiche antiche: maternità, amicizia, amore. Ecco quali sono i due i migliori film di fantascienza che parlano di donne per svoltare la serata sul divano e nutrire i propri sogni con universi fantastici.

Arrival, Denis Villeneuve, 2016

La protagonista della storia è Louise, interpretata da un eccellente Amy Adams, che regala allo spettatore attimi di pura intensità emotiva. Louise è una giovane professoressa di linguistica e conduce una vita normale fra la sua quotidianità e un dolore onnipresente che le spezza i pensieri. Sulla Terra, d’improvviso, appaiono dodici oggetti non identificati, chiamati “gusci”. Louise viene ingaggiata per trovare il modo di stabilire una comunicazione con queste mastodontiche navicelle dall’aspetto alieno. Un vero gioiello cinematografico per appassionati linguisti, per studiosi di comunicazione, per addetti ai lavori e per semplici amanti del genere e non.

Annihilation, Alex Garland, 2018

Se si è in vena di esplorare scenari inimmaginabili, questo è il film giusto. Natalie Portman si conferma la delicata e bravissima attrice degna di interpretazioni come quella del Cigno Nero. Un equipe al femminile viene mandata nei dintorni di un faro, che sembra emanare una forza misteriosa. Chiunque abbia provato questa missione ha fallito e non è mai tornato indietro. Lena è una biologa e le viene assegnato questo compito di importanza umanitaria per studiare il nuovo mondo intorno al faro misterioso. Un film spiazzante.

Ecco quali sono i due migliori film di fantascienza che parlano di donne per svoltare la serata sul divano. Buona visione!