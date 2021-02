Leggere un libro può facilmente trasformarsi in un viaggio esperienziale capace di cambiare la vita del Lettore. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo motivo abbiamo presentato alcuni dei più grandi capolavori occidentali. Oggi vogliamo invece analizzare due opere a cavallo tra filosofia e letteratura capaci di far riflettere ogni Lettore abbastanza coraggioso da acquistarli.

“Il profeta”

“Il profeta” è uno di quei rarissimi libri in cui la parola scritta riesce ad incarnare vividamente l’anima del proprio autore. Cristiano libanese di nascita ma espatriato americano per necessità, Kahlil Gibran vive infatti dolorosamente lo scisma tra razionalismo occidentale e misticismo orientale.

Nella sua piccola opera cerca così di sanare questa sofferta ferita, creando un capolavoro di sincretismo capace di stupire chiunque lo voglia acquistare. Il libro si compone di un insieme di insegnamenti sui temi più importanti della vita, dall’amicizia fino all’amore. Facile da leggere e assolutamente non impegnativo, sfogliarne le pagine permetterà a chiunque di poter riflettere seriamente sui valori della propria vita.

“Così parlo Zarathustra”

Attraverso questo libro ci addentriamo nel regno della filosofia, seguendo le orme di uno dei suoi esponenti più famosi e controversi. Nelle pagine di “Così parlo Zarathustra” Nietzsche cerca di esporre la sua visione del mondo attraverso uno stile evocativo fortemente acclamato dalla critica letteraria.

Seguiremo così le vicende di un profeta solitario in cammino per il mondo con la missione di spiegare al pubblico i difficili concetti della filosofia nietzschiana.

Questo è sicuramente il più difficile tra i due libri che possono veramente cambiare la vita. Ma anche quello capace di donare maggiori emozioni.

Questi sono, dunque, i due libri che possono veramente cambiare la vita. Consigliamo di leggerli nell’ordine in cui sono stati proposti, in maniera da poter gradualmente entrare in contatto con dei concetti non per tutti immediati da assimilare.