Quando si tratta di stile e beauty, dobbiamo stare molto attenti. Soprattutto dopo una certa età è importante cercare di sfoggiare uno stile giovanile, per non apparire vecchi.

Troviamo quindi la strategia migliore per essere eleganti e giovanili, e mettiamola in pratica. Uno degli accorgimenti più utili potrebbe essere quello di scegliere il taglio giusto, come indichiamo in questo articolo.

Oggi invece cerchiamo di evitare alcuni sbagli comuni così da sembrare più giovani. Vedremo i due errori di outfit da evitare per dimostrare 5 anni in meno.

Facciamo attenzione agli abbinamenti

A volte non siamo abbastanza coraggiosi negli abbinamenti, e non mettiamo vicino fantasie o colori molto diversi tra loro. Abbiamo paura di sembrare poco seri se osiamo troppo.

In realtà, fare abbinamenti troppo vicini rischia di darci un look noioso e spento, e di conseguenza più vecchio. Proviamo a dare una rinfrescata al nostro guardaroba, ad esempio abbinando un capo neutro con uno più coraggioso. Ad esempio prendiamo una maglia dal colore molto acceso, ed abbiniamola a dei normalissimi jeans. Il nostro look ne risulterà ringiovanito.

Coprire il collo non è sempre una buona idea

Spesso le donne che iniziano a mostrare qualche segno dell’età cercano di coprirsi il collo. Si sa che questa è una parte del corpo che con l’avanzare degli anni perde tono e diventa un po’ cadente.

Tuttavia un dolcevita non è sempre l’ideale, soprattutto perchè ci impedisce di mettere in maniera corretta gli accessori. Pensiamo ad esempio ad una collana semplice ed elegante, che non si può certo indossare con questo tipo di maglioncino. Anche le sciarpe risultano più difficili da mettere. Al posto di un dolcevita consigliamo ad esempio mettere una camicia che abbia il colletto. Anche questa può distogliere l’attenzione dal collo, ma senza essere eccessivamente ingombrante.

Questi sono i due errori di outfit da evitare per dimostrare 5 anni in meno. Sono molto semplici da seguire, e con tutta probabilità riusciranno a renderci più giovanili.