I dolcificanti artificiali mettono a rischio la nostra salute? Molti preferiscono i dolcificanti artificiali allo zucchero. Spesso si elimina il saccarosio. Solitamente si prediligono queste sostanze che rendono più dolci alimenti e bevande. Elementi come l’acesulfame, l’aspartame o il ciclamato, hanno infatti un potere dolcificante molto più alto dello zucchero. E quindi possono essere usati in quantità minori rispetto a quest’ultimo. Ed è per questo che, nell’immaginario comune, sono visti come prodotti dietetici. Ma siamo sicuri siano davvero prodotti light? E se non fossero poi così sicuri per la nostra salute? Vediamo quindi se i dolcificanti artificiali mettono a rischio la nostra salute.

Dolcificanti artificiali e salute: aumentano il rischio di tumore?

Questo è uno dei dubbi più comuni che riguardano i dolcificanti artificiali. Ci si chiede spesso se il loro uso possa aumentare o meno il rischio di tumore. Alcuni studi avevano rivelato che tra la saccarina e il tumore alla vescica ci fossero dei collegamenti. Ma poi questa notizia era stata smentita. Dunque sappiamo che, almeno per quanto riguarda il cancro, i dolcificanti non ci fanno correre alcun rischio. Vediamo però altri aspetti della nostra salute in relazione ai dolcificanti artificiali.

Sono davvero così utili per il girovita?

Nonostante siano usati come prodotti dietetici, pare proprio che l’uso eccessivo di dolcificanti artificiali faccia ingrassare. Non solo, ma potrebbe addirittura aumentare il rischio di obesità. Le conseguenze? Problemi circolatori, insulino resistenza e iperlipidemia! È vero che contengono meno calorie dello zucchero, su questo non c’è dubbio. Allo stesso tempo però abituano il corpo a preferire gli alimenti dolci. E così si iniziano a preferire bevande zuccherate in elevate quantità. Il fatto che siano dietetici, porta la persona a pensare di poterne usufruire in grandi quantità. Ma a lungo andare questo potrebbe avere delle conseguenze molto serie!

Quali sono gli altri effetti collaterali dei dolcificanti artificiali?

I dolcificanti artificiali alterano il nostro metabolismo. Innalzano infatti la glicemia, e trasformano la flora intestinale. Soprattutto l’aspartame è da tenere d’occhio. Un uso eccessivo di questa sostanza può infatti portare a mal di testa, vomito, dolori addominali e tanto altro.

Inoltre, i dolcificanti artificiali sono sconsigliati alle donne in cinta e ai bambini sotto i 3 anni.

Ricordate sempre che si tratta di prodotti artificiali fatti in laboratorio! Quindi a quanto pare sì, i dolcificanti artificiali mettono a rischio la nostra salute se consumati in modo eccessivo. Cercate quindi di usare un po’ di zucchero. O, in alternativa, di provare qualche cibo senza dolcificarlo. Potreste anche scoprire che vi piace di più!