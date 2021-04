Il 2021 è caratterizzato da divieti, restrizioni e zone colorate. In questo vortice l’arrivo della festa pasquale di certo non aiuta, visto che siamo costretti a trascorrere più tempo a casa e anche per quest’anno le lunghe tavolate dovranno aspettare. Eppure, pochi giorni fa è arrivata la notizia circa la possibilità di andare a trovare i parenti nei giorni che precedono il periodo pasquale.

Il galateo di certo non guasta: è bene non presentarsi a mani vuote quando si va a visitare qualcuno. Quale migliore occasione della Pasqua per portare un bel dolce? Un gesto ricco di significato, che allieterà la giornata anche se si è lontani.

Da nord a sud, i dolci pasquali sono una delizia per il palato. Ogni regione ha la propria specialità, legata alla tradizione e alla cultura. Vediamo quali sono i dolci pasquali più gettonati nel 2021.

Da nord a sud i dolci più richiesti

Sicilia: la più conosciuta sicuramente è la Cassata Siciliana ma non di meno è la Pecorella di pasta reale . Dolce, sia alla vista che al palato, sarebbe un ottimo dono soprattutto per i bambini.

. Dolce, sia alla vista che al palato, sarebbe un ottimo dono soprattutto per i bambini. Sardegna: i dolci pasquali sono le Pardulas , dove la tradizione non si mette in discussione.

, dove la tradizione non si mette in discussione. Calabria: la fine della quaresima è rappresentata dalla Cuzzupa .

. Puglia: non può certo mancare la Scarcella come dolce pasquale, dalla forma rotonda e dai colori dell’arcobaleno.

come dolce pasquale, dalla forma rotonda e dai colori dell’arcobaleno. Molise: di origine molto antica, ciò che rende unica la Pigna Pasquale è la sua morbidezza.

è la sua morbidezza. Basilicata: il Falagone ha come protagonista la ricotta.

ha come protagonista la ricotta. Campania: di dolci tipici pasquali ce ne sono tanti ma il primato è tenuto dalla famosa Pastiera .

. Abruzzo: una simpatica bambolina che rallegra tutti, la Pupa di Pasqua .

. Lazio: il dolce tipico è la Pizza di Pasqua . Il nome è strano ma è dolce assicurato.

. Il nome è strano ma è dolce assicurato. Umbria: quando si parla di storia e tradizione umbra, non si può non fare riferimento alla Ciaramicola . Il dolce nato in omaggio al capoluogo.

. Il dolce nato in omaggio al capoluogo. Marche: se il Ciambellotto si trova tutto l’anno, le Ciambelle strozzose sono tipiche proprio a Pasqua.

sono tipiche proprio a Pasqua. Toscana: il dolce tipico pasquale è la Pasimata o Schiaccia, termine che deriva dal verbo “schiacciare”. Cosa? Tante uova.

o Schiaccia, termine che deriva dal verbo “schiacciare”. Cosa? Tante uova. Emilia-Romagna: citiamo il dolce tipico del capoluogo di regione, ossia la Torta di riso .

. Liguria: non possono mancare i Cavagnetti di Pasqua , a forma di cestino.

, a forma di cestino. Veneto: la Fugassa , la varietà dolce della focaccia.

, la varietà dolce della focaccia. Friuli Venezia Giulia: dal nome simile a quella veneta la Focaccia friulana è il suo dolce tipico pasquale.

è il suo dolce tipico pasquale. Trentino Alto Adige: la Corona Pasquale , una ciambella soffice.

, una ciambella soffice. Lombardia: conosciuta in tutto il mondo, la Colomba è il dolce tipico.

è il dolce tipico. Piemonte: la Ciambella Pasquale , da leccarsi i baffi.

, da leccarsi i baffi. Valle d’Aosta: il Mecoulin, il pane dolce per completare il pranzo o la cena di Pasqua.

La tradizione al primo posto

L’elenco delle prelibatezze caratterizzanti il nostro bel paese è veramente lunga, ma i dolci pasquali più gettonati nel 2021 rimangono quelli più famosi e legati alla tradizione.