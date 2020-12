Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I Lussekatter sono dei dolci di Natale svedesi da preparare in casa se si ha intenzione di provare un dessert diverso dal solito. Infatti, consistono in dei panetti che vedono tra i loro principali ingredienti l’uvetta e lo zafferano. Anche se è possibile trovarne a Natale nelle vetrine delle pasticcerie svedesi, vengono tradizionalmente consumati il 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia. Uno degli altri nomi con cui sono noti è dyvelkatter, che significa “dolci del diavolo”. Quest’ultimo nomignolo è dovuto ad una leggenda. Si narra che il diavolo, assunta la forma di un gatto, si nascondesse nelle tenebre per sculacciare bambini durante il periodo natalizio. Proprio per questo, Gesù donava loro questi panetti, che gli avrebbero permesso di stanarlo e scacciarlo.

I dolci di Natale svedesi da preparare in casa per mangiare un dessert originale

Ingredienti per 10 lussekatter

650 g di farina 00;

170 g di burro;

500 ml di latte intero;

un pizzico di sale;

200 g di zucchero;

1 g di zafferano in polvere;

q.b. uvetta per guarnire;

50 gr di lievito di birra.

Procedimento

Cominciare a far sciogliere il burro all’interno di una casseruola.

Aggiungere a mano a mano il latte e lo zafferano.

In una ciotola, versare farina, zucchero e lievito.

Incorporare i due composti, impastandoli fino ad ottenere una pasta morbida.

Coprirla con un panno e lasciarla riposare per all’incirca tre quarti d’ora.

Dividere l’impasto in più palline, per poi formare un cilindretto con ciascuna di queste.

Attorcigliare ogni striscia di impasto fino a farle ottenere la forma di una lettera S, tipica di questi dolci.

Inserire l’uvetta nei due centri.

Far riposare per un’altra mezz’ora.

Sbattere assieme un uovo e un cucchiaio di latte, così da ottenere una glassa con la quale spennellate i lussekatter.

Infornare in forno preriscaldato a 190° e farli cuocere per un lasso di tempo variabile dai 5 ai 10 minuti. Prestare particolare attenzione alla cottura e tirare fuori i dolci quando la loro superficie apparirà adeguatamente dorata.

Farli raffreddare e servirli. Buon appetito!

