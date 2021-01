Se si è stanchi di comprare sempre le solite calze costosissime e sempre uguali questo è l’articolo giusto. Oggi, infatti, capiremo come preparare dei dolcetti della befana tanto buoni quanto economici che permetteranno di fare un figurone senza lasciare il portafogli vuoto. Senza indugi, iniziamo a capire come preparare i dolci della Befana fai-da-te buonissimi ed economici per far contenti grandi e piccini.

Cosa comprare per preparare i dolcetti

Per preparare questo dolce tanto semplice quanto buono basteranno questi ingredienti:

a) 300 grammi di cereali al riso soffiato;

b) 200 grammi di cioccolato al latte;

c) due bicchieri di latte;

d) 500 grammi di cioccolato al mars;

e) carta stagnola colorata, a piacimento;

f) calzettoni della Befana, a piacimento

g) un rotolo di carta da forno.

Come preparare i dolcetti giusti per la Befana

Prima di iniziare a preparare questo dolce è importante sottolineare che le dosi proposte possono leggermente variare a seconda del gusto personale. Chi vuole un dolce più croccante dovrebbe mettere più riso soffiato, chi più cioccolatoloso meno.

Iniziamo subito con la preparazione del dolce della befana. Prima di tutto prendere i mars e dividerli a metà senza cadere nella tentazione di mangiarli prima di aver fatto il dolce. Fare lo stesso con il cioccolato al latte. A partire da ora la preparazione è realmente facile.

Prendere, infatti, una padella, versarvi un bicchiere di latte e lasciare scaldare a fiamma bassa. Appena il latte sarà caldo versare il mars e il cioccolato al latte piano piano.

Girare con un mestolo fino quando il cioccolato non si sarà squagliato e aggiungere piano piano il riso soffiato. Versare fino a quando non sarà possibile vedere il riso emergere in mezzo al cioccolato. Nel caso si noti che il cioccolato si stia attaccando aggiungere del latte a piacimento.

Nel momento in cui il cioccolato e il riso si siano amalgamati, stendere la carta da forno e versarvi il dolce. Versare in maniera che si formi uno strato omogeneo. Lasciare a riposare e spostare nel frigo. Lasciare a riposare ulteriormente fino a quando il dolce non sia diventato duro.

Tagliare ora il dolce in pezzi e incartarli con la carta stagnola colorata. Riempire la calza della befana stando bene attenti a mettere la stessa lontana da fonti di calore. Se si vuole avere un effetto perfetto mettere i dolcetti pronti in frigo poco prima di metterli nella calza. Abbiamo così spiegato come preparare I dolci della befana fai-da-te buonissimi ed economici per far contenti grandi e piccini.

Se si è interessati ai dolci non ci si può perdere questa ricetta.