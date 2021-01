Indecisi su cosa mettere nella calza il 6 di gennaio? Oggi veniamo in aiuto, illustrando la ricetta per creare i dolcetti con soli 4 ingredienti da fare in casa da mettere nella calza della Befana per rendere felici i bambini.

Gli ingredienti per circa 12 pezzi

a) Tre banane di medie dimensioni;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) un qualsiasi tipo di cioccolato, quanto basta;

c) burro di arachidi o nutella, quanto basta;

d) corn flakes a propria scelta.

Il procedimento

Preparare questi dolcetti è semplicissimo e richiede solo una mezz’oretta con incluso il tempo di raffreddamento.

Basta prendere delle banane ben mature e sbucciarle. Posizionarle su un tagliere pulito e tagliarle in quattro pezzi. Una volta che si sarà porzionata tutta la frutta basterà prendere ogni parte e cospargerla di burro di arachidi o in alternativa, se si preferisce un risultato ancora più dolce, di nutella.

Aprire i propri cereali preferiti e inserirli in una ciotolina. Impanare pezzo per pezzo. Far sciogliere a bagnomaria, o grazie al microonde, il cioccolato per intingere la banana.

Può essere al latte oppure fondente, sconsigliamo il cioccolato bianco perché conferirebbe al tutto un gusto che diventerebbe stucchevole.

Immergere tutti i singoli bocconcini nella crema di cioccolato, adagiarli su un piatto e mettere in freezer per circa quindici minuti. Impacchettarli con la carta stagnola e metterli nella calza poco prima che i bambini si sveglino.

Ecco spiegato il procedimento per ottenere i dolcetti, con soli 4 ingredienti, da fare in casa, da mettere nella calza della Befana per rendere felici i bambini.

Oggi abbiamo parlato di un’idea dolce e veloce da preparare per i bambini durante l’Epifania. Se si è interessati a scoprire altre piccole ricette semplici con cui rendere contenti i più piccoli di casa, basta consultare la nostra vasta rubrica culinaria. Ad esempio, un altro suggerimento molto semplice potrebbe essere aggiungere alla nutella un ingrediente tipicamente sardo. Per saperne di quale si tratta, basta cliccare qui.