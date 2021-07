Solitamente i cittadini si rivolgono ai Caf oppure ai dottori commercialisti per ottenere l’ISEE. Ora qualcosa sta cambiando per alcuni aspetti, infatti i documenti per richiedere l’ISEE e le consistenze patrimoniali arrivano direttamente via email grazie all’assistente digitale Poste. Oltre ad essere un servizio comodo e che evita di perdere tempo in lunghe file arriva nella casella di posta elettronica certificata veramente in pochissimo tempo.

Dunque gli italiani hanno un altro servizio a disposizione per ottenere in breve tempo la documentazione che serve per l’ISEE o la consistenza patrimoniale.

Come fare

Poste Italiane oramai dal punto di vista tecnologico è imbattibile, infatti il servizio per richiedere il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane è semplice e veloce.

L’utente deve essere registrato con annessa email associata, poi deve chiamare il numero verde 800.00.33.22 dove risponde il voicebot. Si tratta di una voce guida che segue passo passo il cittadino per ottenere la documentazione richiesta.

L’altra soluzione

Inoltre c’è un’altra possibilità: accedere all’area riservata dei siti istituzionali e utilizzare il chatbot. In questo caso si tratta di un messaggistica istantanea capace di reperire tutte le informazioni utili.

Per ottenere la documentazione ISEE oppure le consistenze patrimoniali bisogna comunicare l’anno di riferimento oltre ai propri dati anagrafici.

Poste Italiane cosa rilascia

All’interno del documento saranno leggibili tutte le informazioni relative ai prodotti finanziari posseduti. Perciò quando arriva l’email nella PEC, l’utente leggerà le informazioni riguardanti conti correnti BancoPosta, Libretti di Risparmio, Buoni Fruttiferi Postali, Carte PostePay, Fondi di Investimento e Polizze Assicurative.

I documenti per richiedere l’ISEE e le consistenze patrimoniali arrivano direttamente via email grazie all’assistente digitale Poste. La tecnologia fa miracoli

Il cittadino interessato ai due documenti può presentare domanda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 inclusi i festivi. L’assistente digitale Poste è un servizio possibile grazie all’intelligenza artificiale. È facilmente riconoscibile grazie ad un “faccino” giallo-blu in grado di indirizzare le esigenze dei clienti di Poste Italiane.

L’Assistente digitale è molto utile e soprattutto è in grado di fornire sempre una risposta e una soluzione alle richieste. Infatti nel caso in cui l’utente richiede qualcosa di particolare a cui non è prevista la risposta in automatico, un operatore si metterà in contatto con il cliente.

I clienti di questo servizio innovativo sono soddisfatti perchè risparmiano tanto tempo.