La contraffazione dei documenti non è un fenomeno nuovo. Negli anni gli stati si sono attrezzati per rendere la contraffazione sempre più difficile. Alcuni documenti rimangono tuttavia più semplici da contraffare rispetto ad altri, e tra questi spicca la carta d’identità italiana. I nostri documenti di identità sono frequentemente vittime di furto o contraffazione, e questo problema sta diventando sempre più comune.

I documenti italiani sono i più contraffatti d’Europa, come proteggerci dai furti d’identità

L’ultimo report di Frontex pubblicato dalla Commissione Europea parla chiaro. La contraffazione dei documenti è un problema serio, e coinvolge in particolare alcuni stati. L’Italia è al primo posto per documenti in bianco rubati e poi contraffatti, per manomissione delle foto sui documenti veri, ed è testa a testa con la Romania per il numero di documenti completamente falsi in circolazione.

Questo causa numerosi disagi ai cittadini italiani. Può succedere, ad esempio, che i nostri documenti non siano accettati in alcuni stati perché si teme che possano essere falsi.

Ma esistono modi per evitare che i nostri documenti vengano rubati e poi manomessi, con il rischio che qualcuno se ne vada in giro con un documento falsificato con il nostro nome sopra. I documenti italiani sono i più contraffatti d’Europa, come proteggerci dai furti d’identità?

Come difendersi dai furti di identità

La prima e più importante regola è denunciare immediatamente alle forze dell’ordine ogni caso di furto o smarrimento dei nostri documenti d’identità. Se qualcuno tenterà di usare il nostro nome per scopi loschi, le autorità saranno già allertate.

La seconda iniziativa che possiamo prendere per difenderci è quella di munirci di carta di identità elettronica (CIE), che è molto più difficile da contraffare e contiene anche dati biometrici, rendendo il furto di identità quasi impossibile.

