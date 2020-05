Sui mercati esistono i cosiddetti dividend King ovvero i dividendi da tenere in portafoglio per sempre.

Rendite per tutta la vita

Quando si parla di una rendita costante nel tempo non tutti sanno quantificarlo questo tempo. E quando si parla di dividendi non tutti hanno idea di quanto questi dovrebbero durare. Ovviamente tutti vorrebbero rendite per tutta la vita, ma molte azioni che staccano dividendi non si possono permettere orizzonti tanto lunghi. Molte, ma non tutte. Infatti alcuni titoli sono azioni con dividendi da tenere in portafoglio per sempre.

Dividend King

Si chiamano Dividend King e sono quelle azioni che offrono rendite in aumento per oltre 50 anni consecutivi. Un sogno? No, una realtà che sul mercato statunitense è la panacea per tutti i mali che affliggono i cassettisti in tempi difficili. Volatilità da contagio e isteria degli investitori in cerca di una soluzione il più immediata possibile hanno caratterizzato gran parte dei mesi di marzo ed aprile. Una stabilizzazione si sta vedendo adesso ma una cosa che ha insegnato la pandemia è che è sempre bene avere un’ancora di salvezza quando si investe. In molti vedono quest’ancora nei già citati Dividend King come, ad esempio, Colgate-Palmolive. Il suo rendimento da dividendi del 2,5% è il risultato di aumenti consecutivi per 57 anni.

Dividendi da tenere in portafoglio per sempre

Nello stesso modo anche Johnson & Johnson con la sua cedola al 2,8% è uno di quei dividendi da tenere in portafoglio per sempre con 58 anni di crescita del premio al suo attivo. Ma se questi sono nomi conosciuti al grande pubblico, forse Dover Corp. (NYSE: DOV) non lo è. L’azienda è presente in più settori: dai componenti delle pompe di benzina alle soluzioni per la creazione di insegne passando per i refrigeratori per alimenti fino ai componenti per camion della spazzatura. In considerazione dei vari macro trend che si verificheranno in futuro (e quello della spazzatura è già presente) può essere un interessante asset su cui investire. Un business estremamente diversificato che ha permesso di aumentare il pagamento dei dividendi negli ultimi 64 anni.