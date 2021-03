Gli esperti di tecnologia e gli analisti di mercato sono concordi nell’affermare che questo sarà l’anno della realtà virtuale. I progressi scientifici, le nuove infrastrutture 5G e la riduzione dei prezzi di mercato di visori e affini porteranno la VR nelle case di tutti. Per questo è importante andare a scoprire quali sono i dispositivi per la realtà virtuale più attesi del 2021. E quali saranno le possibili applicazioni nelle attività di tutti i giorni.

Nuovi visori e nuove tecnologie

Nel 2021 vedranno la luce nuovi visori in grado di coniugare realtà virtuale e aumentata, la cosiddetta mixed reality. Saranno occhiali più leggeri di quelli attualmente presenti sul mercato e grazie alle potenzialità del 5g garantiranno esperienze ancora più immersive. Al momento alcune società statunitensi specializzate nei processori stanno stringendo accordi commerciali con i principali operatori mondiali per organizzare la distribuzione su scala globale.

Attendiamo anche grandi novità sul fronte dell’intrattenimento e dei controller da console. Playstation 5, Xbox Series X e S e affini hanno già sperimentato con grande successo i primi giochi basati sulla realtà virtuale. Ma entro la fine dell’anno potrebbero arrivare anche nuovi joypad in grado di leggere ogni movimento della mano e l’intensità con cui schiacceremo i tasti.

I dispositivi per la realtà virtuale più attesi del 2021: i guanti tattili

I visori a prezzi contenuti non saranno i soli a monopolizzare il mercato. Durante il CES 2021, la fiera più importante del mondo dedicata alla VR, alcuni sviluppatori hanno presentato i primi guanti tattili pensati per la formazione a distanza. Si tratta di dispositivi costruiti sulle specifiche dei tendini umani e in grado di restituire feedback sensoriali estremamente realistici.

Basti pensare che indossandoli potremo provare la sensazione di spostare oggetti o premere pulsanti. Una soluzione ideale per le attività e il lavoro da remoto ma che potrebbe trovare importanti applicazioni anche nella vita quotidiana.