I disastrosi errori con il burro che rovinano i piatti e che potrebbero mettere a rischio la salute e come evitarli

Cucinare nel modo giusto è un’operazione più delicata di quanto crediamo. Tra i fornelli diamo tante cose per scontate e spesso facciamo degli errori di cui non ci rendiamo conto. Errori che non soltanto rendono i piatti immangiabili, in alcuni casi potrebbero anche mettere a rischio addirittura la salute. Molti di questi sbagli li facciamo con gli alimenti che usiamo come base per le ricette. E oggi scopriremo proprio i disastrosi errori con il burro che dovremmo sempre evitare per mangiare sano e bene.

Come usare bene il burro nei dolci

Il burro è un alimento che è finito spesso sotto le attenzioni della scienza. Il motivo sarebbe la sua elevata concentrazione di colesterolo. Per questo moltissimi consigliano di sostituirlo con oli di origine naturale più adatti a contrastare il colesterolo alto. In tempi recenti, però, il burro, consumato nelle giuste quantità, non viene più demonizzato.

A patto di non rovinarlo, soprattutto quando lo usiamo per preparare dolci. Per i dessert in cui va montato, il burro deve essere a temperatura ambiente. Altrimenti non si unirà bene allo zucchero e ci darà sarà un impasto gommoso. Se invece dobbiamo usarlo fuso meglio farlo raffreddare leggermente prima di impastare. Il rischio che faccia cuocere gli altri ingredienti non va sottovalutato.

Impariamo ad ammorbidire il burro velocemente e senza errori

Una delle più grosse problematiche nell’uso del burro è quella di ammorbidirlo. Soprattutto se dobbiamo usarlo a temperatura ambiente. La prima cosa da evitare è quella di provare a sciogliere il panetto intero. Proviamo invece a tagliarlo a fette o a cubetti. Rimarrà omogeneo e ridurremo i tempi. Allo stesso tempo non lo mettiamo su una fonte di calore. Si scioglierà troppo velocemente. Ultimo errore da non fare quello di dimenticarlo troppo a lungo fuori dal frigo. Il rischio è che diventi impossibile da lavorare.

Quando aggiungere questo gustoso ingrediente

Se non vogliamo rovinare il tocco di classe che il burro fornisce alle ricette, dobbiamo capire quando aggiungerlo. Il burro tende infatti a bruciare rapidamente e se lo inseriamo nel piatto con troppo anticipo potrebbe perdere le sue caratteristiche. Molto meglio aggiungerlo quasi a fine cottura.

I disastrosi errori con il burro e cosa fare con il burro scaduto

In cucina recuperare alimenti scaduti o rovinati è una vera arte. Basti pensare che è addirittura possibile dare nuova vita a impasti non lievitati o collassati. Con il burro scaduto, però, dobbiamo fare attenzione.

Il linea di massima possiamo usarlo tranquillamente per qualche giorno oltre la scadenza. A patto che non presenti cambiamenti di colore, cattivi odori o muffa. Se vogliamo comunque evitare rischi di intossicazioni e indigestioni niente paura, il burro scaduto è un ottimo smacchiatore istantaneo e una preziosa base per maschere esfolianti.