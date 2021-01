La colazione e la merenda devono essere sani ed equilibrati. Questo però non significa affatto rinunciare al gusto e al sapore, e questa ricetta che anche i bambini amano lo dimostra. Impariamo a cucinare i dietetici pancakes alle mele per una super colazione. Questi dolcetti sono davvero velocissimi da fare e hanno poche calorie.

Ingredienti

Per circa 20 pancakes abbiamo bisogno di:

200g di farina 00;

150ml di latte;

2 mele;

1 uovo;

8g di lievito per dolci;

zucchero q.b;

burro q.b.;

olio di oliva q.b..

Preparazione

Prepariamo i dietetici ma saporiti pancakes alle mele per una super colazione. Iniziamo occupandoci delle mele. Prendiamo una mela e dividiamola a metà, tenendo una delle due parti per dopo. Eliminiamo la buccia della mela intera e di quella a metà, quindi tagliamole a pezzettini. Mettiamole in una casseruola assieme a un pezzettino di burro e cuociamole per pochi minuti a fuoco basso.

Per l’impasto invece in una ciotola mescoliamo assieme il latte e l’uovo. Aggiungiamo quindi lievito, la farina e poco zucchero (la quantità è a piacere) e amalgamiamo con cura per ottenere un impasto omogeneo. Infine prendiamo la metà della mela avanzata, sbucciamola e tritiamola o con un coltello o con una grattugia. Uniamo questa mela all’impasto, mescoliamo e lasciamo riposare in frigo per almeno 10 minuti. Passato il tempo necessario e quando le mele cotte saranno tiepide uniamo anche queste all’impasto.

I dietetici ma saporiti pancakes alle mele per una super colazione

In una padella antiaderente versiamo un filo di olio, quindi aggiungiamo una piccola parte dell’impasto creato cercando di dargli il più possibile una forma circolare. Cuociamo ogni pancake prima da un lato per 2 minuti, poi giriamolo e continuiamo la cottura per altri 2 minuti.

I pancakes alle mele sono pronti! Si tratta di dolcetti già buonissimi da soli, ma sono ottimi anche serviti con marmellate, creme dolci, zucchero a velo o miele.