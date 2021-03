Una recente ricerca condotta da Just Eat ha diffuso i dati relativi alle preferenze degli italiani a tavola. Nelle tavole italiane, non è un mistero, a farla da padrona è soprattutto la pasta. Corta o lunga, al sugo o in bianco, asciutta in brodo, la pasta resta la regina indiscussa della cucina Made in Italy.

Stando alle ricerche del colosso del delivery, nel 2017 sono stati ben 15.000 i chilogrammi ordinati da casa tramite la piattaforma. Vediamo, sulla base delle richieste espresse, quali sono i dieci piatti preferiti dagli italiani.

Decimo posto

In coda alla nostra classifica troviamo la gramigna alla salsiccia. La gramigna è un formato di pasta emiliano. Questa pasta corta si distingue per la sua forma a ricciolo.

Nono posto

Al nono posto si piazzano invece gli spaghetti alle vongole. Tipico piatto estivo apprezzato da Nord a Sud, ma ottimi anche d’inverno accompagnati a buon vino bianco.

Ottavo posto

All’ottavo posto ancora un piatto di mare: gli spaghetti allo scoglio. Sono la sintesi perfetta del mare in tavola.

Settimo posto

Immancabile in questa classifica è un altro must della cucina tricolore. Stiamo parlando del risotto alla crema di scampi.

Sesto posto

Andiamo in Campania per scovare il sesto piatto. Ricco e sostanzioso, è un pilastro della cucina meridionale: gli gnocchi alla sorrentina.

Quinto posto

Al quinto posto un piatto da tutti i giorni. Chiunque potrebbe prepararlo con grande rapidità e semplicità, anche i più negati. Certo, non è un piatto gourmet, ma ci si fa comunque una bella figura. Spazio ai tortellini con la panna.

Quarto posto

Appena fuori dal podio un grande classico dei primi piatti italiani. Sono le penne all’arrabbiata.

Terzo posto

Arriviamo ora al podio. In questa classifica, i tagli di pasta emiliani occupano una posizione privilegiata se non fosse ancora chiaro. Quindi terzo posto meritatissimo per le tagliatelle al ragù.

Secondo posto

La medaglia d’argento va senza dubbio a una ricetta intramontabile della cucina romana. Facciamo largo alla carbonara.

Primo posto

In cima alla classifica, non poteva essere altrimenti, troviamo la mitica lasagna alla bolognese. A sette strati, obviously.

Ecco dunque i dieci piatti preferiti dagli italiani.