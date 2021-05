L’acquisto di detergenti naturali potrebbe risultare abbastanza caro, per questo motivo consigliamo i detergenti naturali facili e economici da preparare per pulire e profumare tutta la casa come non mai.

La preparazione di detergenti ecologici per la casa ha poi molti lati positivi: ad esempio ci permette di salvaguardare l’ambiente e la nostra salute. Inoltre, producendo in casa i nostri detersivi per pulire il bagno, la cucina, il pavimento o i vetri, ecc, permetterà di avere in giro anche meno contenitori di plastica e quindi meno problemi per lo smaltimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In questo articolo proponiamo delle “ricette” che ci aiutano nella preparazione di detersivi fai da te a secondo di ciò che dobbiamo pulire.

Ecco i detergenti naturali facili e economici da preparare per pulire e profumare tutta la casa come non mai.

Sapone liquido per i piatti

Occorrente

a) 200 grammi di cocco grattugiato;

b) 1 cucchiaio da zuppa di olio di ricino;

c) 2 litri di acqua;

d) 1 cucchiaio di zucchero.

Preparazione

Fare bollire tutti gli ingredienti elencati fino a quando si saranno sciolti.

Fare raffreddare la soluzione ottenuta e versare in un contenitore.

Detersivo ecologico multiuso

Occorrente

a) 1 litro di acqua;

b) 1 cucchiaio di acido borico;

c) 1 cucchiaio di aceto;

d) 1 cucchiaio da zuppa di ammoniaca;

e) 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Preparazione

Versare in un litro di acqua calda tutti gli ingredienti elencati.

Mescolare bene il tutto.

Utilizzare il detersivo ottenuto per pulire qualsiasi tipo di superficie.

Disinfettante per il bagno

a) 1 litro di acqua;

b) 1 litro di alcool;

c) 200 grammi di sapone di cocco;

d) 1 foglia di eucalipto.

Preparazione

Versare l’alcool in un recipiente e mettere le foglie di eucalipto in ammollo per due giorni.

In una pentola far bollire un litro di acqua con il sapone di cocco grattugiato, fino a quando si sarà sciolto.

Quando la soluzione si sarà raffreddata aggiungere l’essenza di eucalipto.

Come pulire le finestre e gli specchi

Se i vetri sono particolarmente sporchi, pulirli prima con acqua e sapone e poi risciacquare.

Utilizzare tre cucchiai di aceto diluiti in un litro di acqua per pulire i vetri e gli specchi.

Versare il prodotto in un contenitore spray, agitare, spruzzare e pulire.