I dati USA fanno esplodere al rialzo Buzzi Unicem, ma la corsa potrebbe essere al capolinea

È di oggi la notizia dei dati USA sulla domanda di cemento per il secondo trimestre dell’anno che sarà decisamente inferiore a quanto temuto in un primo momento. Secondo l’associazione, infatti, a eccezione delle aree più colpite dal Covid-19 la domanda di cemento è rimasta sostenuta e non sembra scontare significativi impatti negativi.

Questa notizia ha messo le ali a Buzzi Unicem che ha chiuso la seduta del 3 giugno con un rialzo del 3,64%.

Come mai questi dati sono così importanti per Buzzi Unicem? Gli analisti di Mediobanca hanno notato che in Texas («mercato chiave per Buzzi Unicem») la previsione è tra un calo dei consumi del 5% e un andamento invariato. Complessivamente per gli Stati Uniti la stima è di una flessione dei consumi di cemento del 4,3% nel 2020, seguita da un rialzo dell’1,7% nel 2021. La presenza di Buzzi Unicem nel settore del cemento per pozzi di petrolio «è un fattore che può portare la società a fare lievemente peggio delle stime – conclude Mediobanca – ma complessivamente queste indicazioni sono rassicuranti per un mercato che vale il 50% dell’ebitda del gruppo».

I dati USA dove spingeranno le quotazioni? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 3 giugno a quota 19,5€ in rialzo del 3,64% rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo, time frame settimanale, è in corso una proiezione rialzista che, se la settimana si chiudesse qui, vedrebbe le quotazioni esplodere verso il III° obiettivo di prezzo in area 20,95€. Diventa di cruciale importanza, quindi, una chiusura settimanale superiore a 18,2887€.

Va notato, però, che anche nell’ipotesi più ottimistica (chiusura settimanale superiore a 18,2887€) lo spazio al rialzo è molto limitato. Dai livelli attuali, infatti, il III° obiettivo di prezzo dista meno del 10%.

Qualora, invece, la chiusura dovesse essere inferiore al livello indicato, i ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso.

Approfondimento

