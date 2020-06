I dati americani non riescono a far invertire al ribasso la tendenza in corso su Tenaris

Nei giorni scorsi i dati americani suo numero di impianti petroliferi in funzione è diminuito ai minimi dal 2009. Chiaramente questo dato non è positivo per Tenaris. Soprattutto se si tratta di una tendenza che ormai dura da mesi.

Come fatto osservare da alcuni analisti i dati americani potrebbero comportare un rischio al ribasso per gli utili di Tenaris, Spesso, infatti, il numeri di impianti in funzione rappresenta una buona approssimazione del numero di tubi OCTG venduti e, quindi, dei ricavi/utili di Tenaris. Se poi si aggiunge che il mercato americano ha rappresentato il 50% dell’azienda nel 2019 e nel 2020 è destinato ad aumentare a seguito dell’acquisizione di Ipsco, si capisce come questi dati americani possano essere molto negativi per Tenaris.

I primi effetti si sono visti sul giudizio degli analisti il cui consenso medio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 13% circa. Se, invece, si considerano i fondamentali del titolo si vede come le attuali quotazioni esprimano una sopravvalutazione di circa il 20%.

Come vedremo nella sessione dedicata all’analisi grafica, però, l’impatto dei dati americani non ha scalfito la tendenza rialzista. Tuttavia va osservato che la forza relativa del titolo si mantiene inferiore rispetto a quella del mercato italiano.

Analisi grafica e previsionale

Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo del 3,16% rispetto della seduta precedente a quota 6,458€.

La tendenza in corso sul titolo azionario è rialzista e, dopo aver superato il I° obiettivo di prezzo, è diretta verso il II° obiettivo di prezzo in area 7,3217€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una prosecuzione del rialzo fino in area 8,953€.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5,6903€ (I° obiettivo di prezzo) metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento

Petrolio: $80 rimane sempre un obiettivo, ma settimana prossima potrebbe essere laterale/ribassista