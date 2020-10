La tradizione del cioccolato in piemonte è ben radicata e molto spesso si trovano ricette che sono nate e rimangono solo nel perimetro della regione. Una tradizione dela zona di Cuneo sono sicuramente i cuneesi al rum, ciocolatini speciali e così tipici che portano lo stesso nome della città da dove provengono.

La nascita dei cuneesi al rum, cioccolatini speciali

I cuneesi al rum, nascono verso la fine del 1800. Ci sono varie versioni della loro creazione; pare infatti che siano nati per puro caso, durante un incidente in cucina.

L’incidente avvenne con alcune meringhe che, impregnate di rum, erano inservibili agli avventori. Il proprietario del bar decise allora di glassare queste meringhe e riporle al fresco. Nacquero così i cuneesi al rum, cioccolatini speciali che ancora oggi vengono venduti in tutti i bar di Cuneo e dintorni.

Come per il bicerin, la ricetta è segreta e tenuta in grande considerazione dal bar che ne rivendica la paternità.

Nella cucina piemontese

Nonostante questo, i cuneesi al rum hanno avuto un forte impatto nella cucina dolciaria di quella zona del piemonte. Molte pasticcerie hanno deciso infatti di copiarne la ricetta ed esistono persino cuneesi senza rum, ripieni di creme di vario tipo. Alcuni di essi addirittura uniscono gli altri prodotti IGP della regione. Si riempiono quindi di gianduia, nocciole, mandorle e pistacchi.

Un’altra leggenda collegata ai cuneesi vuole che il famoso scrittore americano Ernest Hemingway abbia acquistato dei cuneesi al rum per la moglie che, in quel periodo, era in vacanza a Nizza con alcune amiche.

I cuneesi al rum sono reperibili in tutti i negozi di enogastronomia che riempiono l’Italia di dolcezza e sapidità in tutta la penisola. Ma i veri e originali rimangono comunque nella zona di Cuneo, città che vanta la paternità della ricetta e sottolinea sempre la sua importanza per l’invenzione di questo prodotto di recupero del cioccolato.