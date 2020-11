Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Sardegna è una delle isole italiane che vanta le spiagge più belle. La loro natura incontaminata è ancora oggi oggetto di visita da parte dei turisti. La cucina sarda poi, è un vero viaggio dentro tradizioni millenarie che vengono proposte ancora oggi. I culurgionis sardi, saporiti ravioli, sono una di queste ricette.

Sono ravioli composti da pecorino e patate e sono davvero irresistibili, specie dopo una bella giornata passata in spiaggia.

Vediamo come realizzare i culurgionis sardi.

Ingredienti

300 gr di farina;

200 gr di semola di grano duro rimacinata;

290 gr di acqua;

sale fino qb;

1 kg di patate a pasta gialla;

125 gr di olio d’oliva;

14 foglie di menta;

100 gr di pecorino sardo;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe qb;

500 gr di passata di pomodoro;

3 foglie di basilico;

I culurgionis sardi, saporiti ravioli

Lessare le patate in abbondante acqua salata. Prendere l’olio e pestarvi dentro uno spicchio d’aglio.

Sbucciare le patate cotte e metterle in una terrina per passarle col passapatate. Aggiungere il pecorino, la menta, e l’olio all’aglio.

Lasciare riposare in frigo per tutta la notte.

Preparare la pasta dei ravioli con la farina e la semola. Aggiungere quindi 15 gr di olio d’oliva e l’acqua. Impastare su una spianatoia per tre minuti. Far riposare l’impasto per circa 30 minuti. Tirare la pasta con la macchina per stendere la pasta o con l’aiuto di un mattarello.

Con un coppa pasta, ottenere dei cerchietti. Prendere un cerchietto e mettervi il composto di patate. Richiudere con le dita e sagomare una spiga di grano con la pasta ripiena.

Fare il sugo con la passata di pomodoro, il basilico e l’olio rimanente. Fare il tipico soffritto con olio e aglio e aggiungere la passata di pomodoro col basilico.

Far cuocere una mezz’ora il sugo e spegnerlo. Lessare l’acqua salata e buttarvi la pasta.

Quando la pasta sale a galla, scolarla e metterla nel sugo.

Servire i culurgionis con abbondante pecorino e saranno dunque pronti per il pranzo della domenica.