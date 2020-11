La cioccolata a Torino è una cosa molto seria. Capitale infatti della cioccolateria mondiale, nel capoluogo piemontese sono nate tantissime ricette con questo ingrediente.

I cri cri sono dei cioccolatini avvolti da una storia leggendaria che si perde nel corso del diciannovesimo secolo.

Pare infatti che i cioccolatini prendano il nome da una ragazza di nome Cristina, che era fidanzata con un ragazzo del luogo. Lui le regalava sempre questo tipo di cioccolatino, morbido dentro e ricoperto di praline fuori. Il cioccolatino divenne popolare e la pasticceria che li produceva volle dargli il nome della ragazza.

I cri cri, cioccolatini piemontesi romantici, sono di facile realizzazione a casa, basta seguire bene la ricetta.

Vediamo come preparare i cri cri.

Ingredienti

180 gr di cioccolato fondente;

80 gr di farina di nocciole;

30 gr di nocciole tostate;

zuccherini colorati per guarnire.

Prendere il cioccolato fondente e metterlo in una terrina. A parte, scaldare l’acqua per preparare la cottura a bagnomaria. Mettere il cioccolato nel pentolino e farlo sciogliere bene mescolando di continuo per impedire che il cioccolato si attacchi al fondo della ciotola.

Quando il cioccolato è ben sciolto e pronto a essere lavorato, metterlo in una ciotola e aggiungervi la farina di nocciole a pioggia. Mescolare bene con una spatola finché non si ottiene un composto che è lavorabile con le mani.

Formare quindi delle palline più piccole di una nocciola e passarle negli zuccherini per ricoprirli per bene.

Prendere un vassoio da portata e metterci, in fila, tutte le palline ottenute per conservarle al fresco.

Ora i cri cri sono pronti. Possono essere incartati in una bella carta da alimenti per essere regalati oppure possono essere consumati col caffè per concederci una pausa e una coccola particolare.

Bisogna però stare attenti alla temperatura esterna, perché tenderanno a sciogliersi col calore.