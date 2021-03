Quando si dice Far West si pensa ovviamente agli Stati Uniti d’America nell’Ottocento.

Pellerossa, duelli, banditi, strade polverose, un sole cocente e un bicchiere di whiskey.

Pochi sanno che qualcosa di simile è esistito anche in Italia, non si chiama Colorado o Texas, si chiama Maremma. E c’è un’altra differenza: qui i cowboy esistono ancora.

Storia

La Maremma, in Toscana e nel Lazio, è tutt’oggi una delle zone più verdeggianti e selvagge del Bel Paese. Ma la fama di essere selvaggia non le deriva dalla sua odierna natura incontaminata.

Fino all’inizio del Novecento la Maremma è stata una zona paludosa, dove prati sconfinati incontravano pericolosi acquitrini. I briganti vi si nascondevano, alcuni dei quali sono divenuti celebri nel folklore locale, come Tiburzi. Era insomma una sorta di Far West. Poi all’inizio dello scorso secolo la Maremma è stata bonificata, ma di quel passato qualcosa ha resistito.

I cowboy esistono ancora e sono in Italia, si chiamano butteri e da secoli conducono a cavallo greggi di mucche dalle lunghissime corna: le vacche maremmane. L’abbigliamento tradizionale è composto da un cappello di cuoio nero, calzoni di fustagno, cosciali, giacca di velluto e un largo mantello, detto pastrano. Cavalcano il cavallo maremmano e sebbene i tempi siano cambiati e anche metodi di allevamento, l’antico mestiere del buttero esiste ancora.

Curiosità

Il termine buttero deriva dal greco boutoros e questo dice già molto dell’antichità di questa figura.

L’iconografia del buttero risale però all’Ottocento, quando la Maremma fu davvero il Far West.

I butteri sono abili cavalieri e comunemente si dice che fossero migliori dei loro colleghi americani, i cowboy appunto. Questo luogo comune deriva da un fatto realmente accaduto.

Buffalo Bill nel 1890 venne in Italia con il suo circo, dove peraltro teneva prigioniero Toro Seduto.

L’8 marzo di quell’anno Buffalo Bill sfidò i butteri maremmani. Augusto Imperiali, un buttero di Cisterna di Latina, vinse la gara riuscendo a cavalcare un esemplare indomito di Mustang americano.

Da quel giorno si dice che i butteri non sono come i cowboy, ma sono meglio.

Perciò forse non è troppo corretto dire che i cowboy esistono ancora e sono in Italia, ma è meglio dire che i butteri esistono ancora e sono in Maremma.