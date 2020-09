I cotton fioc fanno parte della nostra igiene quotidiana. Molti di noi li utilizzano almeno due o tre volte alla settimana. Solo in questo modo, infatti, possiamo essere certi che le nostre orecchie siano sempre pulite. E, chi tiene alla cura della propria persona, sa quanto questo sia importante! Eppure, alcuni studi stanno dimostrando che quest’abitudine potrebbe essere rischiosa. Cerchiamo di capire, allora, se davvero i cotton fioc possono essere pericolosi per il nostro udito. Ecco come prenderci cura della nostra igiene in sicurezza.

I cotton fioc sono davvero pericolosi?

Secondo il Dr. Bottazzi Ronni, sì, i cotton fioc sono pericolosi per il nostro udito. Infatti, il medico spiega che i cotton fioc nascono solo per la pulizia del padiglione auricolare e della superficie del condotto uditivo. Ma, se spinti troppo in profondità, potrebbero causare dei danni irreparabili.

Per prima cosa, l’utilizzo del cotton fioc in profondità potrebbe causare un tappo di cerume. La piccola asta, infatti, ammasserebbe il cerume all’interno dell’orecchio.

Inoltre, il cotton fioc si presenta come una delle principali cause di perforazione del timpano. Il nostro udito, dunque, sarebbe davvero a rischio.

I consigli per pulire le orecchie in sicurezza

Secondo il dr. Bonazzi, i cotton fioc non sono totalmente da bandire. Basta seguire delle regole ferree per prendersi cura della propria igiene in sicurezza. La prima è quello di non infilare questa piccola asta troppo in fondo nell’orecchio. Rimanete quindi sul padiglione auricolare. Quest’area del nostro corpo, con le sue curve, è molto difficile da pulire. E il cotton fioc, essendo così piccolo, è l’ideale! Ma, ricordiamolo, solo nella parte esterna dell’orecchio. In questo modo potrai essere sicuro che il tuo udito non verrà danneggiato!

Perciò, ora sai che i cotton fioc possono essere pericolosi per il nostro udito. Ecco come prenderci cura della nostra igiene in sicurezza!