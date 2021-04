La didattica online è un tema attualissimo, complice anche l’emergenza pandemia. Ma la formazione via web offerta da Federica.eu è qualcosa di completamente nuovo e promette di rivoluzionare il mondo dell’apprendere. Ecco perché i corsi online gratuiti di questa università hanno un valore inestimabile.

Che cos’è e cosa fa la piattaforma Federica.eu

La piattaforma Federica.eu nasce da un progetto fortemente voluto dall’Università Federico II di Napoli. Si tratta di una piattaforma dedicata all’apprendimento online che però si svincola dal classico schema della didattica a distanza.

Federica.eu, infatti, nasce con l’intento di portare sempre più persone a riprendere in mano gli studi. O semplicemente completare un percorso lasciato in sospeso perché inconciliabile con gli impegni di lavoro. La piattaforma è rivolta anche a tutti coloro che vogliono semplicemente ampliare le proprie conoscenze. Apprendere argomenti nuovi o approfondire nozioni già in proprio possesso.

Federica.eu è a fruizione completamente libera. Utilizzabile quando si vuole, anche nei ritagli di tempo. Visto che è necessario semplicemente registrarsi, scegliere il corso e poi seguire le lezioni quando lo si desidera.

I corsi sono strutturati in modo da creare un percorso completo e articolato, che segue un filo logico e che consente di esercitarsi sia dal punto di vista della teoria che della pratica. Così da metabolizzare gli insegnamenti trasmessi.

Quali corsi si possono seguire sulla piattaforma

Al momento Federica.eu offre un ampio catalogo di corsi rivolti a discenti di ogni età. Ma la scelta è destinata ad allargarsi sempre di più.

Il discente che si registra in questo momento potrà scegliere fra oltre 300 MOOC, ossia Massive Open Online Courses, di contenuto differente. La piattaforma, che conta già 350mila utenti, contiene 2mila lezioni. Che si compongono di oltre 60mila video e 50mila slide.

Il materiale di apprendimento è realizzato da docenti professionisti. Perciò i corsi online gratuiti di questa università hanno un valore inestimabile. Esperti che conoscono perfettamente le migliori tecniche di insegnamento e hanno strutturato i corsi per rispondere alle esigenze di una platea di discenti molto diversi fra loro.

Per quanto riguarda le materie, si va dal turismo alle soft skills. Dalla preparazione della pizza al data science.