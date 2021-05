I contorni ideali da servire col formaggio alla piastra per esaltarne al massimo gusto e sapore più qualche ulteriore idea sfiziosa

Oggi parleremo dei contorni ideali da servire col formaggio alla piastra per esaltarne al massimo gusto e sapore più qualche ulteriore idea sfiziosa per solleticare anche la vista. Con le restrizioni ormai allentate – se non del tutto abbandonate in alcune regioni- sempre più spesso ci si trova con amici e parenti. D’altra parte, la voglia di stare insieme è tanta perché si vuol cercare di recuperare il tempo perduto. Complici le belle giornate, niente di meglio che organizzare delle belle grigliate in giardino, o magari in qualche parco o più semplicemente sul terrazzo di casa. Non è un caso che il Team di ProiezionidiBorsa sta parlando spesso di questo tema.

Abbiamo affrontato la cottura della carne, del pesce e anche del formaggio alla griglia. Quest’ultima rappresenta un’idea abbastanza originale e diversa dal solito. Perfetta soprattutto se tra i nostri ospiti c’è qualche vegetariano.

In questo articolo ci soffermeremo proprio su questa pietanza. Nello specifico andremo a svelare i segreti per esaltare il gusto di questo piatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Usare spezie e aromi

Per rendere più appetitoso il formaggio alla griglia lo possiamo spolverizzare con delle erbe aromatiche di nostro gradimento: origano, rosmarino, timo, mentuccia, peperoncino… Per un gusto più intenso, cospargere le spezie sul formaggio quando questo è ancora sulla griglia, in modo da far fondere i sapori, per un tocco più delicato, aggiungere le erbe solo quando il formaggio è già impiattato e pronto da servire in tavola.

Salse

In alternativa alle spezie, possiamo accompagnare il formaggio alla griglia con delle salsine aromatizzate. In base ai gusti personali, possiamo scegliere tra salse a base di peperoncino, menta o prezzemolo. Ottime anche le salse dolci a base di purea di frutta.

Contorni

I formaggi alla griglia, in genere hanno un sapore forte e deciso. Per contrasto, stanno benissimo con delle fresche insalate di stagione.

Si sposano però altrettanto bene anche con delle verdure grigliate. Opzione che tra l’altro è assai comoda: basta infatti sfruttare le braci o la piastra calda per far cuocere anche gli ortaggi. Tra i contorni da preferire suggeriamo il classico tris composto da melanzane, zucchine e peperoni. Aggiungiamo poi del buon radicchio rosso che dona un tocco amarognolo. E ricordiamo di non scordare le patate, che grigliate sono davvero una bontà!

Polenta

Al posto del pane, delle belle fette di polenta abbrustolite sulla piastra sono il tocco finale che completa l’opera!

Ecco, quindi, i contorni ideali da servire col formaggio alla piastra per esaltarne al massimo gusto e sapore più qualche ulteriore idea sfiziosa per solleticare anche la vista.