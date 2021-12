I conti in miglioramento riusciranno a far partire al rialzo le azioni Aedes? Difficile dirlo, soprattutto alla luce di quanto successo nell’ultimo anno. Per Aedes, infatti, l’ultimo anno è stato abbastanza da incubo con un tracollo delle quotazioni superiore al 70%.

Le peggiori notizie, però non sono arrivate dalla Borsa. La società, infatti, è stata investita da un flusso di news che hanno riguardato la compagine societaria e che non hanno avuto un impatto molto positivo sull’andamento borsistico. Di questo, però, abbiamo già discusso ampiamente in un precedente report. Ricordiamo solo che l’anno non era cominciato nel migliore dei modi. A febbraio, infatti, era stato annunciato un aumento di capitale per un massimo di 49,98 milioni di euro a 0,19 euro per azione e questo aveva provocato il crollo delle quotazioni da area 0,4 euro a 0,2 euro con un crollo immediato del 50%.

In soccorso del titolo potrebbero arrivare i dati relativi all’andamento dei primi 9 mesi dell’anno. La società, infatti, ha terminato il periodo in esame con ricavi totali pari a 12,1 milioni di euro, rispetto ai 10,5 milioni di euro registrati nei primi 9 mesi del 2020.

Anche i conti hanno visto un notevole miglioramento con una perdita netta di 23,5 milioni di euro, rispetto ai 44,4 milioni di euro di perdita nello stesso periodo del 2020. Inoltre a fine settembre 2021 l’indebitamento finanziario netto ammontava a 170,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 192,7 milioni di inizio anno.

I conti in miglioramento riusciranno a far partire al rialzo le azioni Aedes? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Aedes (MIL:AED) ha chiuso la seduta del 9 dicembre a quota 0,173 euro in ribasso dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma dopo i tracolli registrati nella prima parte dell’anno le quotazioni si sono stabilizzate all’interno del trading range 0,165 euro – 0,181 euro.

Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli eventuali obiettivi sono indicati in figura. Al rialzo, invece, il titolo Aedes potrebbe andare incontro a un raddoppio delle quotazioni. Tuttavia, per una maggiore precisione nella previsione bisognerà attendere l’inversione rialzista.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono in posizione neutrale.