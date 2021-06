Non è facile orientarsi nella sterminata offerta di prodotti per animali. Ma sbagliare sarà molto più difficile con i consigli vincenti per scegliere il cibo più adatto al nostro cane per vederlo sempre in forma ed in salute.

I mangimi completi e quelli complementari

Sull’etichetta sta scritto così. Significa che alcuni mangimi sono completi e non devono essere integrati con niente e coprono l’intera necessità giornaliera del cucciolo. Quelli complementari devono invece essere aggiunti ad altri cibi per dare un nutrimento completo e sufficiente. A quelli completi basta aggiungere acqua fresca perché il preparato sia pronto da servire. Per quelli complementari bisogna invece sentire il veterinario. Lui saprà dire con cosa ed in quale quantità integrare quel cibo a seconda della razza e delle dimensioni del cane.

Cibo secco e cibo umido

Anche per scegliere tra cibo secco ed umido serve un buon consiglio. I cibi umidi sono di solito un po’ più cari e meno versatili da usare anche per la più breve scadenza. Però il contenuto di grassi non è eccessivo e non esagerano con gli amidi. Nel cibo secco rientrano sostanzialmente le crocchette. Hanno scadenze più lunghe e sono più facili da dosare. Inoltre costano di media un sesto meno del cibo umido.

Spesso i veterinari consigliano di alternare umido e secco per poter beneficiari dei pregi di entrambi.

Attenzione all’acqua per il gatto

Con i gatti in particolare non bisogna eccedere con il cibo secco. Infatti i gatti non sono grossi bevitori di acqua. Con una prevalenza di cibo secco c’è il rischio che si idratino poco. Anche in questo bisogna sempre seguire con attenzione i consigli e le dosi indicate dal veterinario che conosce il nostro fedele compagno.