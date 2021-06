Gatti e acqua non vanno d’accordo e questa è una grande verità. È anche vero che il gatto è un animale autonomo e indipendente anche in fatto di igiene: si lecca il mantello e gli enzimi presenti nella saliva lo mantengono pulito.

Ciò però non basta, ogni tanto serve una bella pulizia fatta come si deve per eliminare qualsiasi impurità.

I consigli su come fare il bagnetto ai gatti anche se sembra impossibile

Ovviamente dobbiamo procedere per gradi e con grande cautela.

Anzitutto dobbiamo usare una vaschetta bella larga e la dobbiamo riempire con pochi centimetri di acqua (massimo 12 cm). Non dobbiamo poi immergere il gatto direttamente nella vasca ma lo dobbiamo bagnare poco per volta iniziando dalle zampine e dalla nuca.

L’acqua deve essere tiepida, né troppo fredda e neppure troppo calda.

La testolina del micio va tenuta sempre fuori. Attenzione anche a non bagnargli mai le orecchie.

Può essere utile sistemare un tappetino antiscivolo sul fondo della vasca. Questo fa sentire il gatto più sicuro e così non dovrebbe né spaventarsi né innervosirsi.

Se la prova è superata, la volta successiva si può provare ad aumentare il livello di acqua per fare un vero e proprio bagno completo.

Shampoo per gatti

Usare un prodotto specifico proprio per gatti da acquistare in uno dei tanti centri per animali.

Risciacquare molto bene e ripetere l’operazione almeno 2 volte per essere certi di rimuovere qualsiasi residuo di prodotto.

Sono dunque questi i consigli su come fare il bagnetto ai gatti anche se sembra impossibile. Ricordiamo, inoltre, che è preferibile fare il bagnetto al nostro gatto lontano dai pasti per non disturbargli la digestione. Ed infine, visto che è stato tanto bravo, premiamolo con una coccola e il suo cibo preferito.

Approfondimento

Come nutrire al meglio e in maniera equilibrata il nostro cane in estate