Abbiamo scelto di trascorrere le vacanze insieme al nostro amato amico a quattro zampe. Al mare, in campeggio, in montagna o al lago, dobbiamo pensare che i nostri animali potrebbero soffrire il viaggio. Soprattutto col caldo, che si tratti di poche ore o meno, ci sono delle precauzioni da prendere.

Seguendo le linee guida del Ministero della Salute, ecco i consigli per viaggiare sicuri con cane e gatto e proteggerli dal caldo. Con queste piccole ma fondamentali accortezze il nostro animale viaggerà comodamente e non subirà alcuno stress.

Preparazione prima del viaggio

Il viaggio comincia sempre con i preparativi alla partenza. Nel caso in cui si decida di viaggiare col proprio animale, di qualsiasi specie sia, bisogna pensare alla sua valigia. Cane e gatto ameranno avere i propri oggetti in un luogo che non conoscono. Giochi, guinzaglio e pettorine, ciotole, sacchetti igienici, lettiera e cibo. Tutti oggetti quotidiani a cui loro sono abituati faranno sentire l’animale meno spaesato.

Estremamente importanti per il viaggio sono i documenti e i libretti sanitari dell’animale. In alcuni casi, come per i viaggi all’estero, sarà necessario avere il passaporto e vaccinazioni extra. Una visita di controllo dal veterinario non è mai tempo perduto. Il medico controlla il buono stato di salute dell’animale e conferma se può affrontare bene il viaggio o meno. Nel caso di mezzi pubblici (treno, bus, nave) è bene consultare i regolamenti e le condizioni di trasporto della compagnia. In più esistono delle condizioni di trasporto animali generali previste dalla legge.

Un’altra cosa da avere a portata di mano è un kit di primo soccorso e la borsa delle medicine. Portiamo anche l’antiparassitario. Per gli animali che soffrono particolarmente i cambiamenti possiamo pensare di aiutarli con dei Fiori di Bach, oppure altri rimedi naturali da avere a portata di mano.

I consigli per viaggiare sicuri con cane e gatto e proteggerli dal caldo

È arrivato il momento di mettersi in viaggio. È bene preparare l’animale tenendolo a digiuno per alcune ore prima del viaggio. Così non rischiamo che si senta male o che non digerisca.

Ricordiamoci di avere sempre con noi dell’acqua fresca. Allora acquistiamo una ciotola di plastica ripiegabile e facilmente trasportabile da riempire all’occorrenza.

Se usiamo un trasportino dobbiamo sempre essere certi che lo spazio sia abbastanza grande. Non rischiamo che il nostro amico soffra la mancanza di areazione o sia costretto in una posizione troppo scomoda. Se viaggiamo in macchina, e su altri mezzi dove possibile, cerchiamo di far uscire l’animale e fargli fare qualche passo.

Il male peggiore sono gli sbalzi di temperatura. Evitiamo aria condizionata troppo fredda ma anche di viaggiare nelle ore più calde del giorno. All’occorrenza bagnamo leggermente i polpastrelli di cani e gatti.

Approfondimento

Una vacanza straordinaria nelle più belle spiagge 2021 riservate a cani e padroni