Affittare casa non è semplice, sia che si scelga di farlo con una agenzia ma ancora di più se lo si fa trattando con i proprietari direttamente. Vi sono, infatti, alcune caratteristiche della casa che potrebbero far salire in maniera inaspettata i costi di gestione dell’immobile affittato.

Per questo motivo è importante fare attenzione e seguire i consigli per risparmiare sui costi di gestione della casa in affitto.

I consigli per risparmiare leggendo bene gli annunci delle case in affitto

Il primo consiglio da seguire è quello di stare bene attenti ai prezzi inclusi nell’affitto. È importante, infatti, fare attenzione a un costo che spesso non viene incluso nell’affitto, ossia le spese condominiali.

Infatti, queste possono arrivare fino a 200 euro al mese nelle città più grandi, pesando significativamente sulle spese del nuovo inquilino. Secondariamente è importante guardare che cosa comprendono queste spese.

Il particolare a cui si deve stare attenti è il riscaldamento. Spesso nelle spese condominiali è compreso il riscaldamento centralizzato, il che è un dato particolarmente positivo, specie nelle città in cui fa freddo. Questo fattore va però bilanciato con i costi richiesti e dalle disponibilità dell’inquilino entrante.

Riscaldamento autonomo

Nel caso, invece, si scegliesse di prendere una camera o un appartamento con riscaldamento autonomo, è importante fare doppiamente attenzione.

Questo perché le spese che si andranno a pagare dipendono molto dal tipo di caldaia presente in casa. Il primo dato da prendere in considerazione sono le temperature invernali della città in cui si sta andando.

Se si va in una città fredde come, ad esempio, Milano, è meglio puntare su riscaldamenti a gas. Questo ovviamente dipende dalla disponibilità di una linea cittadina di distribuzione.

Sarebbe meglio evitare, invece, le case che hanno un riscaldamento per lo più elettrico, come ad esempio tramite condizionatori. Potrebbe essere interessante valutare queste offerte in zone in cui l’inverno è più mite e non c’è bisogno di scaldare spesso la casa.

Abbiamo così fornito i consigli per risparmiare leggendo bene gli annunci delle case in affitto.