I consigli per parlare in pubblico

Riuscire a parlare efficacemente in pubblico è estremamente importante e spesso determinante nel lavoro. Saper parlare in pubblico non è una dote innata ma una abilità che si può acquisire. Ecco quindi alcuni consigli per parlare in pubblico con maggiore sicurezza.

Conoscere il tipo di pubblico

Si deve sempre tenere in gran conto la tipologia di ascoltatori per evitare di annoiare con discorsi troppo impegnativi o anche troppo superficiali.

Bisogna capire quale può essere un argomento stimolante per quel tipo di uditorio e da lì partire per catturare l’attenzione.

Si deve sempre sempre considerare che il massimo di attenzione si concentra nei primi 15 minuti, quindi o si affascina l’uditorio in questo momento o non sarà possibile poi recuperare.

Non nascondere le proprie emozioni

Provare ansia o addirittura paura prima di affrontare un pubblico è normale, bisogna evitare di assumere atteggiamenti troppo rigidi o anche esageratamente disinvolti nella convinzione di nascondere così il proprio disagio.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, mostrare i propri sentimenti,ad esempio essere emozionati o lievemente a disagio, crea empatia con chi ci ascolta. Tutti si sentono rassicurati nel riconoscere negli altri i propri limiti e tendono quindi ad ascoltare con maggiore partecipazione.

Uno tra i migliori consigli per parlare in pubblico è non pensare mai al numero delle persone che ci ascoltano né spaziare con gli occhi sull’intera platea, avrebbe infatti un effetto paralizzante. Trovare invece un punto fermo nel pubblico, guardare una sola persona e pensare di parlare solo con lei ha un effetto tranquillizzante.

Nessuna improvvisazione

Improvvisare un discorso in pubblico è impensabile e pure molto rischioso.

Si può scrivere o farsi scrivere un discorso, impararlo a memoria e ripeterlo davanti ad uno specchio o con poche persone fino ad ottenere una esposizione efficace. Questo metodo da molta sicurezza a chi parla ed espone a pochi rischi, ma necessita di disinvoltura per evitare l’effetto “ingessato”.

Molti però preferiscono prepararsi una scaletta che consente di non dimenticare nulla di quello che si vuole dire e, nello stesso tempo, di essere più spontanei nell’esposizione. In caso di una interruzione imprevista è più facile riprendere il filo del discorso.

I consigli per parlare in pubblico e la lezione degli antichi

Last but not least, ecco il consiglio migliore arrivato direttamente fino a noi dai romani che erano grandissimi oratori. Bisogna conoscere fin nei minimi particolari l’argomento di cui parliamo, le parole poi verranno da sole.

