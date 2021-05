Gli animali domestici fanno parte della famiglia e sono i padroni indiscussi di casa. L’affetto nei loro confronti è smisurato e l’angoscia di lasciarli soli limita gli orari e i possibili appuntamenti. Spesso si devono fare i conti con impegni di lavoro o gite fuori porta e bisogna lasciare soli gli amici a quattro zampe.

Se il cane o il gatto soffre di gravi patologie, avrà bisogno di cure e della presenza del padrone, allontanarsi sarà difficile e dunque meglio evitare. Anche per i cuccioli non è opportuno che rimangano troppo tempo soli senza una guida ed una compagnia.

Per non avere problemi è meglio seguire i consigli per lasciare soli in casa cani e gatti per una giornata senza traumatizzarli e stando tranquilli.

L’indipendenza del gatto

La maggior parte dei gatti sono, di norma, molto solitari e indipendenti, si affezionano molto alla casa ed hanno i loro angoli di paradiso per giocare o rilassarsi. L’isolamento sembra quasi piacergli, con qualche stratagemma si potranno lasciare soli per una giornata, senza che se ne accorgano. Avranno bisogno di:

acqua e cibo in quantità o distributori automatici con timer;

lettiera con la ghiaia pulita;

giochi fatti in casa, interattivi, rompi capo e tira graffi;

qualche snack nascosto per casa.

Finestre, balconi, terrazzi e stanze di casa poco sicure dovranno essere chiuse. Lasciarli in ambienti dove siano liberi di girare senza distruggere nulla, quindi via oggetti troppo delicati e fragili.

L’amico Fido

Tutto un altro carattere il cane, più socievole e bisognoso di attenzioni e coccole. Quando dovrà rimanere solo, sarà opportuno non fargli sentire lo stato d’ansia. Il gesto di uscire di casa non deve destare attenzione, meglio farlo un po’ di soppiatto Deve diventare per loro un momento che può verificarsi senza traumi particolari. Sarà per loro un evento normale, abituandoli gradualmente, fin da giovani, a rimanere un po’ di tempo senza padrone.

In casa lasciare sempre ciotola dell’acqua e del cibo piena, la sua coperta o giocattolo preferito, in uno spazio dove sia in grado di scorrazzare. Per stare più sereni si possono montare delle telecamere per controllare se combina disastri e se sta bene.

Ecco i consigli per lasciare soli in casa cani e gatti per una giornata senza traumatizzarli e stando tranquilli.