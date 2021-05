La nascita di un fratellino nella vita di un bambino è un momento traumatico. Non si può evitarne la sofferenza. I genitori dovrebbero evitare di peggiorare la situazione con atteggiamenti o frasi che acuiscono la naturale gelosia che il primogenito avvertirà. Ecco i consigli per evitare la gelosia tra fratelli e aumentare la loro complicità.

Coinvolgere nonni e amici

La cerchia degli adulti che il bambino ha intorno a sé deve condividere le linee educative impartite dai genitori. Confrontarsi con loro, sarà utile per rinforzare il lavoro messo in atto e accogliere suggerimenti.

Cosa non dire mai

Alcune frasi sono un classico:

“[…] abbassa la voce altrimenti si sveglia!”. È dei grandi il compito di modulare il gioco del bambino per fare sì che in casa ci sia tranquillità. Si deve ricordare che il neonato sentiva le risa del fratellino già dal grembo materno.

“[…] dai un bacino al tuo fratellino!”. Perché lo si deve obbligare ad effusioni non spontanee? Queste arriveranno col tempo in modo naturale.

“[…] guarda lui come è bravo, ha mangiato tutto!”. Pone il bambino in una competizione col fratello che già dimostra di essere più bravo di lui.

“[…] gioca con lui intanto che…”. Obbligarlo a intrattenere il fratello. Chiedergli di fare le veci dell’adulto, fa diventare il nascituro un peso a suoi occhi. Se ne occuperà svogliatamente e avvertirà disagio ogni qualvolta gli si chiederà il favore.

Quali strategie adottare?

Una è quella di esaltare i momenti di spontaneità che i due trascorreranno insieme. Ricordarsi di complimentarsi col più grande perché dimostra di essere un bravo fratello maggiore. Per finire, quando spontaneamente offrirà un aiuto pratico, rimanerne sorpresi sottolineando il gesto e gratificandolo per il suo altruismo.

Quando sono più grandi?

C’è un espediente che si può applicare quando i fratellini avranno un litigio. Il genitore non stabilirà chi ha torto o ragione, assegnerà le colpe ad entrambi, separandoli. Si innescherà una solidarietà nata dalla condivisione della pena oltre che una ritrovata voglia di stare insieme per contrastare l’ingiustizia subita ai loro occhi. Che l’adulto sia visto come il cattivo della situazione, è proficuo. Si può utilizzare questo stratagemma a lungo senza che se ne accorgano. I fratelli svilupperanno una solida complicità. Questi sono i nostri consigli per evitare la gelosia tra fratelli e aumentare la loro complicità.