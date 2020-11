Prendersi cura di mani e piedi potrebbe sembrare un’attività secondaria e di poco conto. In realtà che sia estate, dove i piedi sono allo scoperto, o inverno, è molto importante prendersene cura nel modo giusto.

Manicure e pedicure infatti, oltre a far belle le unghie di mani e piedi, evitano l’insorgere di funghi, infezioni, debolezza delle unghie e conseguenti rotture.

Oltretutto avere delle mani che si presentano poco curate e screpolate, con unghie spezzate, saranno immediatamente notate. Delle mani così sono un segno di trasandatezza.

Ecco i consigli per curare le unghie di piedi e mani per un risultato straordinario e duraturo

Partiamo dal basso, la cura dei piedi. Spesso i piedi sono soggetti a screpolature, talloni duri e callosi, unghie spezzate o malaticce.

Il problema di mostrare i piedi si presenta maggiormente nelle donne. Portare sandali, decolté, tacchi alti e scarpe spuntate mettono in mostra tutto il piede. Queste calzature sono anche causa di problemi: per esempio dita troppo strette possono creare malformazioni o patologie dell’unghia.

Come tagliare le unghie dei piedi

Le unghie dei piedi sono generalmente molto più spesse di quelle delle mani. Per questo vanno trattate in modo diverso. Per tagliarle nel migliore dei modi basta ammorbidirle attraverso un pediluvio di acqua calda con sale e bicarbonato per 15 minuti o più. Inoltre utilizzare una crema idratante o dell’olio di mandorle dolci o d’oliva ammorbidirà le callosità e nutrirà le unghie.

La cura delle mani

Le mani sono gli strumenti del “fare” dell’uomo. Aiutano in ogni movimento e azione, per questo sono soggette ai rischi esterni come sbalzi di temperatura, tagli, stiramenti, movimenti bruschi etc.

La pelle delle mani risente moltissimo dell’esposizione continua. Inoltre le mani hanno uno strato adiposo meno spesso che il resto del corpo, quindi si disidratano più velocemente. Perciò irritazioni, dermatiti, calli, duroni diventano un ostacolo al benessere delle mani.

Trattare mani e unghie con creme e olii idratanti può salvarle dalla disidratazione e dal freddo. Per proteggerle al meglio in alcune circostanze particolari, come lavori domestici o in inverno, indossare sempre guanti protettivi.

Invece, le unghie vanno spazzolate con spazzolini di setole morbide e con acqua e sapone neutro. Per quanto riguarda l’uso di limette, le migliori sono quelle fatte di cartone smerigliato o di diamante sintetico. Per unghie fragili si possono usare creme nutrienti che le rinforzino alla base.

Per avere unghie curate e mani e piedi morbidi e lisci (anche per le donne che trattano le unghie con smalti) gli strumenti da usare sono:

a) crema idratante;

b) solvente delicato senza acetone;

c) cotone o dischetti in cotone;

d) forbicine apposite;

e) lime;

f) smalto base rinforzante e smalto colore;

g) bastoncini di legno per trattare le pellicine;

h) olii idratanti come oliva e mandorle.

La manicure e pedicure perfetta

Mani e piedi devono essere lavati e asciugati prima di cominciare con la cura. Lo smalto rimasto sulle unghie deve essere rimosso completamente con del solvente delicato e del cotone. Il cotone imbevuto va lasciato per qualche secondo e rimosso con un movimento verso l’esterno. Le cuticole non dovrebbero venire a contatto con i solventi.

Se si desidera, si possono trattare mani e piedi con scrub naturali.

Per il taglio delle unghie sono necessarie forbicine taglienti, che rimuovano la parte di unghia rasente il polpastrello. L’unghia va poi arrotondata leggermente grazie a una lima di cartone. L’unghia non deve subire scollamenti alla base, quindi bisogna essere molto accurati. Soprattutto per quanto riguarda i piedi. Questo perché attraverso le scarpe si accumulano milioni di germi e batteri che possono portare a micosi e infezioni. Se l’unghia è stata anche solo leggermente scollata, può subire un attacco.

Dopo questa operazione bisogna immergere le mani in acqua tiepida con succo di mezzo limone e due cucchiai di olio d’oliva per 5-10 minuti. Ora si possono gentilmente spingere le cuticole verso il basso con un bastoncino. Meglio non tagliarle, anch’esse servono a proteggere dai germi.

Ora è possibile mettere dello smalto rinforzante o una base prima del colore.

