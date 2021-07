Mettersi a dieta, iniziare ad allenarsi, smettere di fumare, rifare il letto la mattina, prendersi cura di sé sono tante le buone abitudini che ognuno vorrebbe acquisire. Spesso però la carica iniziale svanisce nel giro di pochi giorni, lasciando dietro di sé una sensazione di frustrazione e amarezza. Ma allora, come si fa ad acquisire una buona abitudine?

I consigli per creare una buona abitudine e non abbandonarla mai più

Sicuramente la motivazione iniziale è fondamentale per apprendere una buona abitudine, ma questa non basta. Per inserire nella propria quotidianità un comportamento nuovo c’è bisogno, infatti, di metodo e programmazione, oltre che di attitudine alla fatica. Ciò significa che l’abitudine in questione deve essere sostenibile rispetto allo stile di vita che si segue, e che bisogna essere certi di avere il tempo e gli strumenti per il cambiamento.

Per quanto riguarda l’attitudine alla fatica, può sembrare un consiglio scontato, ma è fondamentale tenerne conto. Qualsiasi sia il proposito, infatti, ci saranno sicuramente dei momenti di sconforto: negarlo sarebbe da illusi. È proprio lì che bisogna stringere i denti e non mollare, perché è quel passaggio che darà le soddisfazioni più grandi.

È vero che per acquisire una buona abitudine bastano 21 giorni?

Sì e no. L’acquisizione di una buona abitudine è estremamente soggettiva, quindi forse per qualcuno 21 giorni sono effettivamente abbastanza. Per altre persone, invece, si dice ce ne vogliano 66. Ma da dove arriva l’idea dei 21 giorni? Nasce da un chirurgo americano che affermava che era il tempo impiegato dai suoi pazienti per abituarsi a vedersi con un nuovo look.

Dopo aver elencato i consigli per creare una buona abitudine e non abbandonarla mai più, noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo in dovere di dare un’ulteriore avvertenza: il metodo migliore è ascoltare sé stessi! Finché le buone abitudini sono imposte dall’esterno o si decide di acquisirle senza essere davvero convinti, i buoni propositi resteranno tali. Se invece si visualizza sé stessi nel giro di qualche settimana, con il sorriso di chi ce l’ha fatta, acquisire una buona abitudine sarà sicuramente molto più semplice di quanto si creda.