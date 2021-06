Camminare in mezzo alla natura sta diventando un’attività sempre più amata e ricercata da tutti. Non solo ci aiuta a connetterci con la terra e tutto ciò che vive in essa, ma è un’ottima attività fisica che allena tutti i muscoli e ci fa stare in forma. Uscire in mezzo alla natura però non è così semplice come molti possono pensare. Occorre portare con se dell’attrezzatura necessaria per qualsiasi imprevisto come un kit di pronto soccorso, una giacca impermeabile, una pila o un coltellino. Per trasportare tutto questo è necessario avere un buon zaino.

I consigli indispensabili per scegliere uno zaino da trekking duraturo e giusto per la nostra schiena per evitare dolori e non buttare soldi

La scelta dello zaino non è mai semplice, ci sono tantissimi fattori da tenere in considerazione. Oltre ai materiali, che devono essere durevoli, la prima cosa a cui bisogna pensare quando si sceglie uno zaino è il suo utilizzo.

Se siamo abituati a fare escursioni giornaliere o al massimo di due giorni si sceglierà un certo tipo di zaino. Per questo tipo di escursioni è bene pensare ad uno zaino leggero ma capiente, di dimensioni ridotte. Solitamente il litraggio adatto per questo tipo di zaini è 25/35 litri. Per escursioni di più giorni invece si opterà per uno zaino dai 50 litri in su, a seconda delle esigenze.

Inoltre, è importante che lo zaino che andremo ad acquistare abbia uno schienale comodo e degli spallacci regolabili, adeguati a sorreggere bene il peso. Molto spesso infatti capita che ci si faccia male alla schiena proprio perché non si ha lo zaino adatto. Una buona cintura lombare correttamente imbottita è in grado di distribuire bene il peso e di non affaticare la zona lombare.

L’ultimo consiglio

Ma la cosa più importante quando si sceglie uno zaino da trekking è provarlo. È bene non fidarsi dell’acquisto online ma provare sempre in prima persona lo zaino che si andrà a scegliere. Infatti ognuno di noi ha delle esigenze diverse che alcuni zaini possono accontentare solo in parte. Quando si va a provare uno zaino lo si deve provare con tutti gli spallacci allentati al massimo. Dopo averlo messo in spalla si regolano cintura e spallacci e si verifica che lo schienale sia comodo per la nostra schiena. Sarebbe ancora più utile se si potesse caricare con qualcosa, in modo da capire se anche con un peso adeguato lo schienale risulta comodo e adatto a noi.