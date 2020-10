I consigli e i segreti degli esperti per preparare perfettamente la pasta. Ci si pensa raramente, ma la chimica è molto importante in cucina e conoscerne le regole può essere importante per cuocere perfettamente la pasta. I suoi ingredienti principali sono farina, acqua e uova. Quindi, al suo interno sono presenti amido e carboidrati, la cui interazione è importante per il suo processo di cottura.

Come ottenere una pasta perfettamente al dente

Una volta immersa la pasta nell’acqua bollente, quest’ultima viene assorbita dagli amidi, causando la formazione di una sostanza gelatinosa che la rende morbida e leggermente gommosa. Le proteine, tuttavia, fanno sì che non diventi appiccicosa e molle. Per evitare che si incolli, è molto importante mescolarla a più riprese, specialmente per quanto riguarda gli spaghetti. Quindi, è bene girarla con un mestolo e mantenere il bollore dell’acqua durante la cottura. In questo modo, si potrà ottenere una pasta perfettamente al dente.

Non aggiungere l’olio durante la cottura

Secondo l’American Chemical Society, semplicemente non serve. Infatti, l’acqua stessa lo ”lava” via dalla pasta. Quest’annosa questione divide persino gli chef, tuttavia il responso è questo. Non rovinerà la cottura come si tende talvolta a sostenere, ma farlo costituirà solamente uno spreco evitabile.

Ricordare il sale

La giusta dose di sale, un pizzico, non deve mai mancare. Per una questione di sapore, ovviamente. Bisogna fare attenzione a bilanciarlo e assaggiare la pasta più volte prima di completarne la cottura, specialmente se si è certi di non avere ancora dimestichezza con i condimenti in cucina.

Permettere alla pasta di catturare meglio il sugo

Non bisogna buttare l’acqua della pasta! Al momento di condirla, è bene aggiungerne un pizzico in maniera tale da permettere alla pasta di catturare meglio il sugo e, quindi, di avere un sapore più deciso.

