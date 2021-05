La carta da forno è una carta impermeabile dalle proprietà antiaderenti. Viene principalmente utilizzata per le cotture al forno, in quanto non fa attaccare il cibo a stampi e teglie.

In cucina è ormai diventata un accessorio – potremmo dire – quasi indispensabile. Sono davvero tante, infatti, le ricette che prevedono la cottura in forno, dai dolci alle torte salate. Senza dimenticare gli arrosti, il pesce e le frittate, ma anche le verdure e le patate.

Insomma, tirando le somme, almeno un foglio al giorno mi sa proprio che tutti lo strappiamo, se non di più! E questo, a ben pensarci, è un grande spreco, sia a livello ambientale che economico. La carta da forno non è riutilizzabile e quindi, ad ogni utilizzo generiamo una importante quantità di rifiuti. Vogliamo poi ricordare il costo? La carta da forno non è di certo uno dei prodotti più economici sul mercato, va quindi ad incidere non poco sul bilancio famigliare.

Ma esistono degli ottimi sostituti che possiamo utilizzare. Chi ha un po’ di esperienza lo sa. In questa guida andremo proprio a vedere i consigli della nonna per non far attaccare i nostri deliziosi manicaretti senza dover per forza usare la carta da forno.

Olio

Ungere l’interno di teglie o placche del forno con dell’olio. Questa soluzione è perfetta per la cottura di preparazioni salate come pizze, focacce, pane fatto in casa, torte salate, frittate etc… L’olio deve essere di buona qualità perché non deve compromettere la qualità della pietanza. Il più adatto è sicuramente l’extravergine di oliva. Spennellarlo sulla teglia in maniera uniforme e non esagerare nelle dosi, altrimenti il cibo diventerà troppo unto e grasso. Per non sprecare troppo prodotto possiamo usare un pennello o uno spray.

Burro e farina

Il caro vecchio e classico “metodo della nonna” perfetto per i dolci come crostate, torte morbide, ciambelle, plumcake… Basta semplicemente strofinare il fondo della tortiera con una noce di burro e cospargere poi “a pioggia” con della farina. La torta non si attaccherà al fondo dello stampo ed estrarla sarà un gioco da ragazzi.

Attenzione a cospargere per bene tutta la superficie. Mai lasciare spazi scoperti. Per facilitare l’operazione, consigliamo di scaldare un poco lo stampo nel forno e, non appena sarà intiepidito, spennellare il pezzetto di burro.

Dopo aver messo anche la farina, capovolgere lo stampo per eliminare la farina in eccesso.

Questi sono dunque i consigli della nonna per non far attaccare i nostri deliziosi manicaretti senza dover per forza usare la carta da forno!

Concludiamo con un consiglio a costo zero sulla carta da forno

Molti alimenti confezionati (basi per pizza, pasta sfoglia, pasta frolla…) sono già avvolti nella loro carta forno. Srotolando il prodotto con delicatezza, basterà farcire con gli ingredienti preferiti e infornare. Si tratta di un sistema davvero molto geniale perché ci permette di non spendere neppure un euro per la carta da forno!