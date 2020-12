Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per la preparazione dei dolci, ecco i consigli degli esperti per rendere una torta soffice e leggera come una nuvola. Perché per un risultato perfetto occorre fare attenzione non solo alla cottura, ma pure agli ingredienti e all’ordine con cui si vanno a mescolare nell’impasto.

Ecco i consigli degli esperti per rendere una torta soffice e leggera come una nuvola

Nel dettaglio, il primo trucco per ottenere un dolce soffice e leggero è rappresentato dall’aggiungere, sempre, un pizzico di bicarbonato di sodio al fine di facilitare la lievitazione della torta. Al riguardo al posto del bicarbonato di sodio si può mettere pure un pizzico di lievito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Inoltre, il composto per la torta deve essere omogeneo, e quindi tale che non si vadano mai a formare dei grumi. Questo significa che bisogna sempre avere la cura di andare a setacciare tutti gli ingredienti asciutti e tutti quelli in polvere per realizzare la torta soffice e leggera. E quindi non solo la farina, ma pure lo zucchero a velo ed il cacao.

In più, questi accorgimenti rappresentano una condizione necessaria ma non sufficiente per dolci soffici e morbidi. In quanto in realtà solo le uova la chiave. Nel dettaglio, la prima cosa alla quale fare sempre molta attenzione è quella di mettere nell’impasto le uova rigorosamente a temperatura ambiente. In più, gli albumi devono essere perfettamente montati a neve, ragion per cui è fondamentale l’uso di uno sbattitore elettrico.

Una torta soffice e leggera passa anche dalla cottura, ecco perché

Passando infine alla cottura, il forno preriscaldato è allo stesso modo una condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere un dolce perfetto, ovverosia soffice e morbido. È infatti importantissimo pure il raffreddamento naturale, il che significa che non bisogna mai aprire il forno durante e pure alla fine della cottura. Essenziale è infatti il raffreddamento naturale del dolce, altrimenti rischierà di sgonfiarsi.